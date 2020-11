Haltestellen, an denen dicht gedrängt Fahrgäste ohne Atem-Schutz-Masken stehen; Maskenmuffel in Bahnen und Bussen; kein Ticketverkauf beim Busfahrer. Vieles im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) passt in Corona-Zeiten nicht, bemerken Bogestra-Kunden immer wieder.

„Überall gibt es Trennscheiben, nur im Bus nicht, so dass man beim Fahrer kein Ticket mehr kaufen kann“, ärgert sich etwa ein Leser. Und er ist nicht der Einzige. Tatsächlich arbeitet die Bogestra nach eigenem Bekunden unter Hochdruck daran, den Ticketverkauf beim Busfahrer wieder möglich zu machen. Nachdem seit Mitte Juli in allen Straßenbahnen wieder Fahrscheine gekauft werden können, weil die Bahnen mit Abtrennungen zum Schutz von Fahrpersonal und Fahrgästen ausgestattet wurden, folgen jetzt auch die Busse. „Die Einführung wird zeitnah geschehen“, verspricht Bogestra-Sprecherin Sandra Bruns. Ein Großteil der Fahrzeuge sei bereits mit Trennscheiben ausgestattet.

Die Bogestra will mit der Rückkehr zum Ticketverkauf beim Einstieg aber warten, bis alle ihre Busse mit Trennscheiben ausgestattet sind. Die Fahrgäste der Linie 376 von Witten ins Schulzentrum am Bleichstein müssen sich also vor Fahrtantritt anderswo Fahrscheine besorgen, wenn sie nicht als Schwarzfahrer aufgegriffen werden wollen. Selbst wenn viele Fahrgäste mit Monatstickets oder die Schüler sogar mit einem Ganz-Jahres-Fahrschein unterwegs sind, gibt es ja weiterhin auch Gelegenheitsfahrgäste. Und die klopfen - noch - vergebens an die vordere Einstiegstür.

Anders auf der VER-Linie 553/555 von Herdecke über Wetter nach Haspe. Hier gibt es schon seit Wochen wieder Fahrzeuge, die den vorderen Einstieg erlauben, ohne den Fahrer dabei einem besonderen Risiko auszusetzen. Mit mehr als 100 eigenen Bussen ist die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) unterwegs. Hinzu kommen noch einem 40 Busse von Fremdunternehmen im Dienste von VER. Ob der Bus, der gerade vor einem in die Bucht rollt, den Einstieg vorne erlaubt, machen Aufkleber an den hinteren Türen kenntlich. 140.000 Euro hat die Verkehrsgesellschaft für die komplette Ausrüstung ihrer Flotte mit Trennscheiben eingeplant. Die Scheiben machen aber nicht nur den Ticketkauf vorne möglich. Sie sorgen auch für mehr Platz. Bislang waren meist vier Sitzplätze mit abgesperrt, um den Fahrer von den Gästen zu trennen. Gerade zu den Stoßzeiten im Schülerverkehr ist das nun ein Gewinn .

Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen sind aus Sicht der Bogestra zurzeit kein Problem – wohl auch wegen der drohenden Strafe von 150 Euro. „ Die meisten Fahrgäste halten im Bus die Bestimmungen ein“, so Bruns. Und der überwiegende Teil der von einer Schutzmaske befreiten Kunden könne ein gültiges Attest vorlegen. „Schwieriger ist es an den Haltestellen“, gesteht die Bogestra-Sprecherin. Die 100 Kundenbetreuer des Unternehmens hätten vor allem dort alle Hände zu tun, Fahrgäste auf die Maskenpflicht und Abstandsregelung aufmerksam zu machen.