Tragische Liebesbriefe kommen in die Melanchthonkirche

Bochum-Ehrenfeld. Ingeborg Bachmann und Max Frisch waren das berühmteste Liebespaar der deutschen Literaturgeschichte. Jetzt werden ihre Briefe in Bochum gelesen.

Der Briefwechsel zwischen den Schriftstellern Ingeborg Bachmann und Max Frisch sorgte Ende letzten Jahres für eine literarische Sensation. Fast 30 Jahre lang hielt Bachmanns Familie die Briefe unter Verschluss, jetzt sind sie als üppiges Buch erschienen. Bei der ersten „Mittagskirche“ im neuen Jahr, die am Sonntag, 5. Februar, um 12 Uhr in der Melanchthonkirche (Königsallee 46) in Bochum stattfindet, haben die Besucher die Chance, die On-off-Beziehung dieses schwierigen Paares hautnah zu verfolgen.

Briefwechsel wird in der Melanchthonkirche Bochum gelesen

Zumindest in Auszügen: Denn die gesammelten Briefwechsel unter dem Titel „Wir haben es nicht gut gemacht“ umfassen gebunden über 1000 Seiten. „Da müssen wir schon eine Auswahl treffen, was ungeheuer schwierig war“, erzählt Kantor Ludwig Kaiser. „Denn natürlich sollen die Zuschauer die gesamte Liebesbeziehung dieses Paares verfolgen können.“ Die Briefe werden in verteilten Rollen gelesen von Veronika Nickl und Michael Lippold aus dem Ensemble des Schauspielhauses. Kaiser begleitet die Lesung mit Stücken unter anderem von Erik Satie, die auch während des Vortrags erklingen sollen. „Die Musik geht mitten in die Briefe rein. Das wird schon spannend.“

Kantor Ludwig Kaiser begleitet die Reihe „Mittagskirche“ musikalisch. Foto: Ludwig Kaiser / Melanchthonkirche Bochum

Reihe erzählt von gegenseitiger Wertschätzung

Die Mittagskirche ist seit vielen Jahren ein beliebtes Format, das längst eine treue Zuhörerschaft gefunden hat. Musik, Literatur und Lyrik gehen hier an jedem ersten und dritten Sonntag bei freiem Eintritt Hand in Hand. Auch gesellschaftlich brisante Themen werden diskutiert. Diesmal steht die Reihe unter dem Titel „Wertschätzen“: „In unserer Gesellschaft, in der es immer rauer zugeht, sollte gegenseitige Wertschätzung wieder einen größeren Stellenwert einnehmen“, sagt Kaiser.

Auf vielfältige Weise wird in den kommenden Wochen an diese Botschaft erinnert. „Wertschätzung, die überrascht“ ist eine Kanzelrede von Käte Meyer-Drawe am Sonntag, 19. Februar, überschrieben. Bei „Ich sitze mitten im Licht“ trägt die Schauspielerin Karin Moog am Sonntag, 5. März, Gedichte etwa von Dorothee Sölle und Ulla Hahn vor. Die Veranstaltungen werden immer musikalisch begleitet.

Chorkonzert mit der Kantorei Ein großes Chorkonzert mit Stücken unter anderem von Henry Purcell, Johann Christoph Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy plant die Melanchthonkirche (Königsallee 46) am Sonntag, 26. März, um 18 Uhr. Auf der Bühne mit dabei ist die Kantorei der Melanchthonkirche sowie Johanna Zur am Violoncello. Veronika Nickl übernimmt die Rezitation und wird auch singen. Karten: 16., ermäßigt acht Euro. Die Reihe „Mittagskirche“ findet jeweils bei freiem Eintritt statt. Alle Infos: 0234 9353 8804.

Schüler diskutieren in der Melanchthonkirche Bochum

Spannend dürfte der Vormittag am Sonntag, 21. Mai, werden: Unter dem Titel „Jugend debattiert“ übernehmen dann Schülerinnen und Schüler der Matthias-Claudius-Schule die Regie und diskutieren über ein heikles Thema: „Soll eine Obergrenze für den täglichen Wasserverbrauch pro Person eingeführt werden?“. Nach der Debatte haben die Zuschauer die Chance, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen.

Meisterkurs des Hörens

Neben der Mittagskirche wird auch die Konzertreihe im Kulturraum Melanchthonkirche fortgeführt. Zum Start ins neue Jahr entführt Ludwig Kaiser seine Zuhörer am Samstag, 11. Februar, um 17 Uhr zu einem „Meisterkurs des Hörens“: „Aber das klingt hochtrabender als es in Wahrheit ist“, merkt Kaiser schmunzelnd an. Im Mittelpunkt des Konzerts steht das Vorspiel zu „Parsifal“ von Richard Wagner. Das voluminöse Werk wird in Opernhäusern in aller Welt aufgeführt: „Gleichzeitig schwingt Wagners Antisemitismus immer mit“, so Kaiser.

Der Kantor spielt das Parzival-Vorspiel in einer Bearbeitung von Sigfrid Karg-Elert auf der Orgel und stellt zugleich die Frage: „Wie antisemitisch darf ein Künstler sein?“ Nach einer Einführung im Kirchensaal können die Zuschauer das Orgelspiel auf der Empore über eine Videoübertragung verfolgen. Das Konzert findet statt in Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie (Eintritt: zehn, ermäßigt fünf Euro).

