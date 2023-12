Polizei Total abgebrüht: Fußgänger stiehlt Unfallwagen in Bochum

Bochum. Unmittelbar nach der Kollision von zwei Autos in Bochum hat ein Fußgänger einen der beiden Wagen gestohlen. Von dem Täter fehlt jede Spur.

Ein besonders abgebrühter Autodiebstahl beschäftigt die Bochumer Polizei. Den Angaben zufolge waren am Donnerstag gegen 15.55 Uhr im Bereich Schützenstraße/Knoopstraße in Weitmar zwei Autos zusammengestoßen. Beide Beteiligte – ein 82-jähriger Bochumer und eine 59-jährige Hattingerin – blieben unverletzt.

Unmittelbar nach der Kollision kam ein unbeteiligter Passant hinzu. Er bat den 82-Jährigen darum, dessen Pkw, einen grauen Opel, an den Fahrbahnrand zu fahren, da dieser den Verkehr behindere. Der Unbekannte bot an, das auch selbst machen zu können. Der 82-Jährige willigte ein und der Fremde stieg ins Auto. Damit fuhr er aber in Richtung Kohlenstraße davon.

Das gestohlene Auto tauchte wieder auf, der Täter aber nicht

Die alarmierte Polizei fahndete sofort nach dem gestohlenen Fahrzeug – zunächst vergeblich. Gegen 18.30 Uhr ging dann ein anonymer Anruf bei der Polizei ein: Der Opel stehe auf einem Parkplatz an der Rottstraße in der Innenstadt. Das bewahrheitete sich. Von dem Dieb jedoch fehlt jede Spur.

Der Täter soll etwa 35 Jahre alt sein. Laut Zeugen hat er ein „normales Erscheinungsbild“, mehr Angaben liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0234 909 5206.

