Topmodel: Anna-Maria (24) aus Bochum ist eine Runde weiter

Die 24-jährige Anna-Maria aus Bochum ist eine Runde weiter bei der Castingshow Germany’s Next Topmodel.

Als eine der letzten 25 Kandidatinnen der Castingshow „Germanys next Topmodel“, zog die 24-jährige Anna-Maria aus Bochum in die luxuriöse Modelvilla in Los Angeles ein, die „Modelmama“ Heidi Klum den Kandidatinnen dieses Jahr zur Verfügung stellt, – traumhafter Pool und Blick auf den „Hollywood“-Schriftzug inklusive.

Die erste Aufgabe der angehenden Model-Ikonen bestand in dieser Woche in einem Frau-gegen-Frau-Duell, welches harmlos getarnt als Fotoshooting daherkam. Hierbei galt es, aus einer Kollektion von Bademoden nach eigenem Gusto ein Outfit plus Accessoires herauszusuchen und sich dann selbst im individuellem Style zu schminken, zu frisieren – und damit beim Shooting zu präsentieren.

Verlängerung blieb Anna-Maria erspart

Anscheinend fühlt sich die Ex-Torhüterin des VfL Bochum in Stylefragen und vor der Kamera genau so sicher wie zwischen den Pfosten, denn Anna-Maria konnte diese Partie gegen ihre Konkurrentin Nina aufgrund ihrer tollen Ausstrahlung für sich gewinnen. Damit durfte sie sich über das direkte Qualifizieren für die nächste Runde freuen und musste nicht wie die Duell-Verliererinnen in die Verlängerung und sich auf dem Laufsteg erneut vor der Jury beweisen.

Die Freude darüber dauerte allerdings nicht lange an, denn der Entscheidungs-Catwalk am Strand von Los Angeles fiel wortwörtlich aufgrund eines starken Unwetters ins Wasser und keine der Kandidatinnen erhielt in dieser Woche die rote Karte.

