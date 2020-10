Jasper van‘t Hof zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Jazz-Pianisten. Mit Bands wie Pork Pie oder Pili Pili hat er europäische Jazz-Geschichte geschrieben. Nun kommt der renommierte Musiker zu gleich drei Anlässen nach Bochum.

Anlass Nummer 1 ist die Veröffentlichung von van’t Hofs Solo-CD „Flowers Allover“, die der Tastenkünstler 2019 im Kunstmuseum am Stadtpark eingespielt hat. Die Live-Aufnahme und die Produktion der CD, die in einer edlen Box in limitierter Auflage von 100 Exemplaren erscheint, wurden durch den Bochumer Veranstalter Oliver Bartkowski angeregt und ermöglicht.

Exklusive CD-Box aufgelegt

Er war es auch, der die Idee entwickelte, ausgerechnet die Solo-LP „Flowers all over“ neu zu fassen - dabei handelt es sich um eine Jasper van’t Hof-Einspielung von 1978, die der Künstler in den letzten Jahren nur noch selten live gespielt hatte. Die CD-Box ist über info@wunderbar-marketing.de für 30 Euro zzgl. Versand erhältlich. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Einen Tage zuvor, Anlass Nummer 2, wird in der Sold Out Gallery, Königsallee 16, eine Fotoausstellung zu Ehren des 74-jährigen Jazzers eröffnet. Zu sehen sind 25 Live-Aufnahmen des Bochumer Fotokünstlers Heinrich Brinkmöller-Becker, der den niederländischen Musiker in atmosphärisch-dichten Motiven „bei der Arbeit“ eingefangen hat. Jasper van’t Hof wird bei der Vernissage am 6. November um 19.30 Uhr zugegen sein und für ein Künstlergespräch zur Verfügung stehen.

Schwelgerische Improvisationslust

Anlass Nummer 3 schließlich ist ein Konzert am Samstag, 7. November, in der Riff-Halle (Konrad-Adenauer-Platz 3, Bermudadreieck), wo van’t Hof sein neues Album erstmals öffentlich vorstellen wird. Man darf sich auf ausgefeilte Piano-Arrangements zwischen moderaten Free-Elementen und schwelgerischer Improvisationslust freuen. Die freie Improvisation aus der profunden Kenntnis seines Instruments heraus, war stets van’t Hofs Markenzeichen. In den 80er Jahren hat er sie als Fusion-Musiker mit seiner Band Pili Pili vervollkommnet.

Karten kosten 25 Euro

Das Konzert ist für 150 Besucher/innen zulassen und wird unter Corona-Hygiene- und Abstandsregeln aufgezogen. Auf dem Weg zum Platz gilt Maskenpflicht, während des Konzertes darf die Maske abgenommen werden. Allen Gästen wird ein fester Sitzplatz mit Nummer zugewiesen, um eine mögliche Nachverfolgung zu garantieren. Karten (25 Euro zzgl. Gebühr) gibt es im Ticketshop von BO-Marketing, Huestraße 9, und an der Abendkasse.

