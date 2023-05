Tipp von Biologin: Ruhr-Rhabarber in Bochum ist erntereif

Bochum. Der Japanische Staudenknöterich wächst in Bochum. Wie Rhabarber eignet er sich als Gemüse oder für Kompott. Später wird aus ihm ein Instrument.

Noch etwa zwei Wochen ist er frisch und knackig. Und jeder kann die Stängel des Japanischen Staudenknöterichs zwischen April und Mai ernten. Denn der so genannte Ruhr-Rhabarber verbreitet sich seit rund drei Jahrzehnten in großer Fläche in unseren Gefilden, etwa am Straßenrand gegenüber des Wasserschlosses Kemnade und die Ruhr entlang. Er ist verwandt mit Rhabarber, sieht ihm ähnlich und schmeckt auch in etwa so – saftig und sauer.

Ursula Stratmann, Biologin und Kräuterfachfrau, führt an diesem milden Maitag in das Wiesental. Vom Parkplatz an der Wasserstraße aus spaziert sie in den Park, der sie begeistert. Er sei angelegt wie ein „Landschaftspark“ und habe viele besondere Pflanzen zu bieten wie exotische Bäume, die sich hier alleinstehend prächtig entfalten könnten, so die Pflanzenexpertin.

Bochumer Ruhr-Rhabarber bildet unterirdisch ein starkes Geflecht

Der Japanische Staudenknöterich hat auf Umwegen den Einzug in die wilde Ruhr-Natur gefunden. „Ursprünglich hatte man den Knöterich um 1823 als Zierpflanze nach Europa geholt. Das kann ich gut verstehen, denn mit seinen elfenbeinfarbenen, überhängenden zarten Blütenrispen und der besonderen Blattform ist er eine Schönheit“, so Stratmann. Später war er kurz als Nutzpflanze für das Vieh interessant, doch das mochte den Knöterich nicht.

Aktuell macht er sich durch seine Wurzelkraft einen Namen, die für seine starkes Wachstum verantwortlich ist, da das Gewächs keine Samen trägt. Der sogenannte „invasive Neophyt“ breitet sich rege über Wurzelstücke aus. Die Pflanze bildet ein unterirdisches Rhizomgeflecht, auch Sprossachsen genannt. Aus diesem wachsen im Frühjahr zwei bis vier Meter hohen Triebe mit hohlen Stängeln. Im Juli bis August erscheinen die weißen Blütenstände.

Aus dem Ruhr-Rhabarber kann zum Beispiel auch Kompott gekocht werden. Wird er holzig, eignet er sich zum Bau von Instrumenten. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Tun Sie eine gute Tat! Ernten und essen Sie das Zeug jetzt doch einfach“, rät Stratmann. Sie hält ein Gläschen Ruhr-Rhabarber-Kompott zum Kosten bereit. Und in der Tat: Es schmeckt. Alternativ als Kuchenbelag oder größere Stängel, halbiert und gefüllt mit Schafskäse gebacken – auch das sind Rezepte, mit denen sie das eingewanderte Gemüse von der Ruhr empfiehlt.

Die Stängel werden nach und nach härter. Bereits im Juni sind sie sehr holzig und eignen sich wie Bambus zum Bau von Panflöten.

Ruhr-Rhabarber soll Bluthochdruck und Cholesterin senken

Besonders wertvoll sind die jungen Wurzeln des Japanischen Staudenknöterichs. In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) kommt er unter dem Namen „Hu Zhang“ bei vielen gesundheitlichen Problemen zum Einsatz. Er soll den Blutdruck und das Cholesterin senken, das Immunsystem stärken, wie ein Antibiotika wirken und sogar gegen Krebs helfen.

Ursula Stratmann kennt selbstredend nicht nur die Vorzüge des Ruhr-Rhabarbers. Als Fachfrau organisiert sie regelmäßig Kräutertouren durch die heimische Landschaft. Sie verrät dabei viele faszinierende Fakten und Wissenswertes über die Pflanzen. Immerhin gebe es aktuell in Bochum um die 880 Pflanzenarten, wovon 25 Prozent aus anderen Regionen stammen, so Stratmann. Über ihre „Kräutertouren de Ruhr“ hat sie auch Bücher geschrieben.

Kräutertour mit Ursula Stratmann - Termine und Informationen Ursula Stratmann bietet Kräutertouren durch das Ruhrgebiet an. Die nächsten Termine finden am Mittwoch (10. Mai von 18 bis 20 Uhr) im Wiesental, Treffpunkt ist der Parkplatz, Wasserstraße 346 oder am Sonntag (21. Mai von 10 bis 12 Uhr) an der Stiepeler Dorfkirche, Gräfin-Imma-Straße 212, statt. Die Touren kosten 25 Euro, Interessierte können einfach vorbeikommen, bitte ohne Hunde. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite: https://www.kraeutertour-de-ruhr.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum