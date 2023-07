Bochum. Der Tierpark Bochum hält nun wieder so genannte Zwergseidenäffchen. Die Tiere aus dem Regenwald sind so groß wie eine Tafel Schokolade.

Der Tierpark Bochum hat aus dem Kölner Zoo eine Gruppe Zwergseidenäffchen übernommen. Fünf weibliche Tiere leben nun bei Gürteltier „Hektor“ in seiner dschungelartigen Anlage, wie der Tierpark mitteilt.

Zwergseidenäffchen lebten bereits früher im Bochumer Zoo. Im vergangenen Jahr wurde die Anlage jedoch aufwendig renoviert: von kleineren kosmetischen Reparaturen über die Installation einer neuen Deckendämmung sowie einer LED-Beleuchtung bis hin zur Neugestaltung und -bepflanzung des Innenraums. Die Außenanlage wurde deutlich vergrößert.

Zwergseidenaffen wiegen nur etwa 85 bis 140 Gramm – also etwa so viel wie eine Tafel Schokolade. Sie werden rund 15 Zentimeter groß und leben reviergebunden in sozialen Gruppen, deren Mitglieder ihre Beziehung durch gegenseitige Fellpflege festigen.

Zwergseidenäffchen werden Nachbar von Gürteltier „Hektor“

„Ihr natürliches Verbreitungsgebiet liegt in Südamerika, genau wie das des Gürteltieres“, erklärt Jens Stirnberg, Diplombiologe und Abteilungsleiter der Zoologie. „Das Gürteltier bevorzugt den Aufenthalt am Boden, während die Primaten im hohen Geäst der Bäume in ihrem Element sind – was ein friedliches Zusammenleben aber umso mehr ermöglicht.“

Zwergseidenäffchen sind die kleinste Art aus der Familie der Krallenaffen Foto: Tierpark Bochum

Zoodirektor Ralf Slabik erläutert das Haltungskonzept: „Eine Stellvertreterart, wie das niedliche Zwergseidenäffchen, ermöglicht einen emotionalen Zugang zu Gefährdungen, denen diese Tiere ausgesetzt sind. Wir müssen begreifen, wen es betrifft, wenn Wälder gerodet werden und dass es ein globales Problem ist, wenn Arten aussterben, ganze Ökosysteme zusammenbrechen und der Mensch damit letztlich auch sich selbst seine eigene Lebensgrundlage entzieht.“

