Tierpark Bochum veranstaltet Pinguin-Tag – das ist geplant

Bochum. Der Tierpark Bochum veranstaltet am Sonntag, 23. April, einen Pinguin-Tag. Dabei sollen auch zwei Neu-Bewohner der Anlage vorgestellt werden.

Der Tierpark Bochum veranstaltet am Sonntag, 23. April, von 9 bis 17 Uhr einen Pinguin-Tag mit buntem Programm und diversen Mitmachaktionen für Kinder. „Der Fokus liegt auf einem unserer beliebteste Bewohner – dem Humboldt-Pinguin“, so heißt es vom Tierpark.

Pünktlich zum Pinguintag darf der Tierpark zwei neue Pinguine aus dem Zoo Košice in der Slowakei bei sich begrüßen. Foto: Tierpark Bochum

An diesem Tag wird es auch möglich sein, zwei neue Bewohner zu beobachten: Anfang April zog ein Pinguinpärchen aus dem slowakischen Zoo Košice in den Bochumer Tierpark. Während einer einwöchigen Eingewöhnungszeit waren die beiden einjährigen Pinguine gemeinsam in einem separaten Becken untergebracht. Nun sind sie zu ihren Artgenossen gezogen und haben sich dort bereits bestens eingelebt.

Pinguin-Tag im Tierpark Bochum – das ist geplant

Zum Pinguin-Tag wird es – bei üblichem Eintrittspreis – etwa Kreativstände, Müllkammerboxwerfen, besonderen Malstände und eine Fotobox geben. Die Zooschule des Tierparks informiert am Pinguinstand mit Infotafeln und „Handstücken“, wie Eier und Federn, über die Herkunft und die biologischen Besonderheiten des Humboldt-Pinguins.

Darüber hinaus können Pinguin-Memory gespielt und kleine Frackträger gebastelt werden. Auf dem Pinguin-Parcours lernen die Kinder spielerisch, welchen Schwierigkeiten und Gefahren die Humboldt-Pinguine in ihrem natürlichen Verbreitungsraum tagtäglich ausgesetzt sind.

Spende geht an Verein für Pinguin-Schutz

Als besonderes Highlight können Besucherinnen und Besucher gegen Gebühren Holzpinguine und –fische bemalen, die zu einem Kunstwerk zusammengeführt werden. Die Künstler erhalten die Möglichkeit, ihre Werke mit Namen zu versehen. Dieses so entstandene, große Gesamtkunstwerk wird bis zum nächsten Pinguintag im Jahr 2024 im Tierpark ausgestellt, so heißt es.

Mit organisiert wird der Tag von der Diakonie Ruhr und der Evangelischen Kirche Bochum, sowie dem Verein „Sphenisco“ – Schutz des Humboldt-Pinguins. Ihm kommt auch der Erlös der Kunstwerke zugute.

