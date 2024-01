Naturbildung Tierpark Bochum: So viele Besucher wie noch nie zuvor

Bochum Der Tierpark Bochum hat einen Allzeitrekord aufgestellt. Er wird immer beliebter. Die Besucherzahlen sind beeindruckend.

Der Tierpark Bochum blickt auf das erfolgreichste Jahr seiner 90-jährigen Geschichte zurück. Der Trend der sich seit zehn Jahren stetig erhöhenden Besucherzahlen hat sich auch im Jubiläumsjahr 2023 fortgesetzt.

Wie Tierpark-Sprecherin Anja Happe mitteilt, kamen im vergangenen Jahr 350.670 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände des Zoologischen Gartens und des Fossiliums. In den vergangenen zehn Jahren hat sich damit die Besucherzahl von 249.921 (2014) um rund 100.000 Personen erhöht – eine Steigerung von 40 Prozent.

Auch die Besucherzahl bei der Else-Baltz-Zooschule als außerschulischer Lernort ist stark gestiegen. „Mit 24.385 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Altersstufen in rund 1500 Einzelveranstaltungen nahmen so viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene wie noch nie wissenschaftlich fundierte Bildungsangebote der Zooschule wahr“, heißt es im Tierpark.

Wegen Naturentfremdung bekommt Tierpark zunehmende Bedeutung

Somit hat sich auch in der Zoo- und Museumspädagogik die Zahl der Gäste in den vergangenen zehn Jahren von 15.993 (2014) um 52 Prozent erhöht. „Aufgrund der stetig zunehmenden Naturentfremdung, vor allem in urbanen Räumen, wie es das Ruhrgebiet ist, kommt Umweltbildungseinrichtungen eine immer größer werdende Bedeutung zu“, heißt es im Tierpark. Seit 2014 hätten mehr als drei Millionen Besucher im Tierpark und Fossilium wertvolle Informationen über die Lebensräume dieser Erde und deren ökologische Zusammenhänge erhalten.

