Tierpark Bochum arbeitet jetzt auch mit Wildgehegen zusammen

Bochum. Der Bochumer Tierpark hat sich organisatorisch noch mehr vernetzt: Er gehört jetzt auch dem deutschen Wildgehege-Verband an.

Der Bochumer Tierpark ist in den Deutschen Wildgehege-Verband (DWV) aufgenommen worden. Damit ist der Zoo an der Klinikstraße jetzt Mitglied in allen drei großen Zooverbänden Deutschlands. Er gehört bereits der Deutschen Tierparkgesellschaft (DTG) sowie dem Verband der Zoologischen Gärten (VdZ)) an.

„Eine gemeinsame Interessensvertretung, die verständlich und nachvollziehbar mit einer Stimme alle Institutionen mit ihren unterschiedlichsten Ansprüchen auf Augenhöhe vertritt, ist insbesondere in Zeiten des Krisenmanagements, aber auch darüber hinaus existenzieller Bestandteil einer zukunftsfähigen Zoogemeinschaft“, heißt es im Tierpark.

80 Millionen Besucherinnen und Besucher gehen jährlich in einen deutschen Zoo

Er verweist auf die große gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Bedeutung von Zoos, Tierparks und Wildparks für den Standort Deutschland. Rund 80 Millionen Menschen besuchen die rund 340 verbandlich organisierten Zoos in Deutschland jährlich. „Damit sind zoologische Einrichtungen die bedeutendsten bildungskulturellen Natur- und Freizeiteinrichtungen in unserem Land.“

Der Vorsitzende des DWV, Eckhard Wiesenthal: „Mit seinem herausragenden Engagement in der Natur- und Umweltbildung ist die Mitgliedschaft des Bochumer Tierparks eine große Bereicherung für unseren Verband.“

