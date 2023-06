Tierischer Fahrgast: Reiselustiges Huhn fährt Straßenbahn

Bochum. Ein ungewöhnlicher Fahrgast hat bei der Bogestra für Aufsehen gesorgt. Eine Henne fuhr mit der Straßenbahn nach Bochum. Wie es weiterging.

In einer Straßenbahn der Bogestra ist kürzlich ein ungewöhnlicher Fahrgast unterwegs gewesen. In Witten-Heven stieg eine Henne in die Linie 309 ein und fuhr unerkannt bis Bochum-Langendreer mit, wie die das Verkehrsunternehmen mitteilt.

Erst als die Straßenbahn-Fahrerin Anna Lena Reidt an der Haltestelle Langendreer die Fahrerkabine wechseln wollte, habe sie den gefiederten Fahrgast entdeckt. Daraufhin habe sie den Tierschutz sowie die Feuerwehr gerufen. Da das Tier jedoch nicht in Nöten war, seien die Rettungskräfte nicht ausgerückt, heißt es in der Mitteilung.

Bogestra: Henne versucht ein zweites Mal, mit Straßenbahn zu fahren

Die Henne hätte jedoch nicht in Langendreer bleiben können, sondern musste zurück nach Witten. In der Nähe der Endhaltestelle gibt es ein Freigehege. Die Straßenbahnfahrerin habe nach tierfreundlichen Fahrgästen gesucht, die bereit waren, während der Fahrt auf die Henne zu achten. An der Endhaltestelle in Witten angekommen, habe sie das Tier, dass sie inzwischen „Hennifer“ genannt hatte, in das Freigehege nahe der Straßenbahnstation im Wittener Stadtteil Heven gebracht.

Wer jetzt denkt, dass es sich hier um einen einmaligen Irrläufer handelte, liegt weit daneben. Schon am nächsten Tag packte das Huhn erneut die Reiselust. Wieder habe sie sich auf den Weg zur Straßenbahn-Haltestelle gemacht. Zur selben Zeit wie am Vortag habe sie auf die Linie 309 nach Langendreer gewartet. Da sich ihre erste Reise bereits herumgesprochen hatte, wurde der Henne die Mitfahrt freundlich aber bestimmt verwehrt, so die Bogestra.

Straßenbahn-Fahrerin Anna Lena Reidt habe große Freude an ihrem tierischen Fahrgast gehabt. Sie sei aber auch froh, wenn der gefiederte Passagier in der nächsten Zeit zu Hause bleibt, so das Bochumer Verkehrsunternehmen.

