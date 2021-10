Thürmer-Saal: Klavierkunst hautnah mit Elisabeth Leonskaja

Elisbeth Leonskaja zählt zu den gefragtesten Pianistinnen unserer Zeit. Am 23. Oktober gastiert sie mit einem Schubert-Abend im Thürmer-Saal in Bochum.

Bochum. Elisabeth Leonskaja ist die Grande Dame der hohen Klavierkunst. Im Thürmer-Saal Bochum stellt sich die Pianistin mit einem Schubert-Abend vor.

Lange mussten die Klassik-Fans warten, nun ist es soweit. Am Samstag, 23. Oktober, gibt es im Thürmer-Saal Bochum endlich ein Wiedersehen und -hören mit der wunderbaren Elisabeth Leonskaja.

Nachdem ihr für 2020 geplantes Konzert wegen des Lockdowns nicht stattfinden konnte, holt die russische Pianistin ihren Auftritt nun nach. Dem Bochumer Publikum wird die Schubert-Spezialistin die letzten drei Klaviersonaten des Komponisten zu Gehör bringen.

Leonskaja gehört zu den gefeierten Pianistinnen unserer Zeit

Seit Jahrzehnten gehört die in 1945 Tiflis, seit langem in Wien lebendend Russin Elisabeth Leonskaja zu den gefeierten Pianistinnen unserer Zeit. Ihre musikalische Entwicklung wurde einst entscheidend von ihrer Zusammenarbeit und Freundschaft mit Swjatoslaw Richter geprägt. Beethoven, Ravel, Debussy, Schumann, Tschaikowsky, Schostakowitsch und Rachmaninow: Leonskaja fühlt bei all diesen Komponisten zu Hause, eine besondere Vorliebe pflegt sie aber für Franz Schubert (1797-1828). Ihre Gesamtaufnahme seiner Klaviersonaten liegt bereits seit 2016 bzw. 2019 vor.

Bei ihrem Thürmer-Konzert am Samstag widmet sich Elisabeth Leonskaja den späten Klaviersonaten Nr. 19 c-Moll D 958, Nr. 20 A-Dur D 959 und Nr. 21 B-Dur D 960. Sie entstanden in Schuberts letzten Lebensmonaten zwischen Frühjahr und Herbst 1828. Ein fast kammermusikalischer Gestus und ein ungewöhnlich reicher Gefühlsausdruck zeichnen sie aus.

Ticket-Reservierung für das Konzert in Bochum wird empfohlen

>>> 23.10.2021, 20 Uhr, Thürmer-Saal, Friederikastraße 4. Eintrittskarten (33/erm. 28 Euro) sind online (www.thuermer-konzerte.de), per Telefon 0234 333 900 und an der Abendkasse erhältlich. Da die Platzkapazität wegen Corona noch immer begrenzt ist, wird eine Reservierung empfohlen. Es gilt die 3G-Regelung.

