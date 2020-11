THGA in Bochum: Fast 300 neue Erstsemester im Bachelor

273 Erstsemester sind ins Bachelor-Studium an der Technischen Hochschule Georg Agricola gestartet. 80 Prozent besuchen erstmals eine Hochschule. Die Begrüßung war zum teils digital und teils in Präsenz.

Nachdem 83 neue Masterstudierenden schon Mitte Oktober in ihr Studium an der Technischen Hochschule Georg Agricola (THGA) gestartet sind, ging es in dieser Woche auch für 273 Erstsemester im Bachelor los. Über 80 Prozent von ihnen besuchen das erste Mal eine Hochschule und starten damit in einen spannenden neuen Lebens- und Lernabschnitt. In einer persönlichen Videobotschaft heißt Präsident Prof. Jürgen Kretschmann sie willkommen und betont: „Wir sind eine familiäre und menschliche Hochschule. Wir werden auf Ihre Sorgen und Probleme eingehen – Sie können alle unsere Mitarbeitenden immer fragen und werden mit Sicherheit Antworten bekommen.“

Zu den beliebtesten Fächern an der THGA zählen nach wie vor Elektrotechnik und Maschinenbau, aber auch im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen konnte die Hochschule in diesem Jahr viele neue Erstsemester begrüßen. Mit Blick auf die neuen Masterstudierenden zeige sich, dass etwas mehr als die Hälfte bereits an der THGA gelernt hat und ihr für das weiterführende Studium treu geblieben ist.

Erstsemester sollen Hochschul-Alltag auch in Präsenz kennenlernen

Wie sich die Lehre angesichts der Corona-Situation und den steigenden Infektionszahlen in diesem Wintersemester gestalten wird, sei weiterhin zu beobachten, so die THGA. Gerade für die Studienanfänger würden einige Angebote vorschriftsgemäß in Präsenz durchgeführt werden, damit sie einander kennenlernen, Kontakte knüpfen und Lerngruppen bilden können.

