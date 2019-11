Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thema heute beim Stiftungsfest

Die Umbauarbeiten an der historischen Orgel sind auch Thema beim zwölften Stiftungsfest der „Stiftung Lukaskirche“. Es findet am Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November, ab 18 Uhr in der Lukaskirche und im Lutherhaus statt. Interessierte sind willkommen.

Orgelbaumeister Gunnar Schmid von der Orgelwerkstatt Christian Scheffler berichtet zu den Arbeiten am historischen Spieltisch und wie die Orgel funktioniert. Eine Fotoschau zur Orgel rundet die Ausführungen ab.

Der Originalspieltisch stand bis Mitte der 60er Jahre in der Kirche. Zum Einbau des neuen elektrifizierten Tisches mit neuen Registern kam es, weil die Gemeinde die spätromantisch gestimmte Orgel auf „Barock“ umfunktionieren wollte. In 2004 kam ein neuer gebrauchter Spieltisch. Mit dem Ziel, den ursprünglichen Klang wieder herzustellen.