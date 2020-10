Bitterböse Komödie im Theater Rottstraße 5 in Bochum

Bochum. Im Theater Rottstraße 5 in Bochum feiert „Eine Enthandung“ Premiere. Es geht um einen Mann, der seine abgehackte Hand wieder haben will.

Im Theater Rottstraße 5 geht es mit der nächsten Premiere weiter: Am Freitag, 9. Oktober, kommt „Eine Enthandung“ von Martin McDonagh auf die Bühne. Regie führt Theaterleiter Oliver Paolo Thomas.

„Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wenn dir jemand zuwinkt, aus der Ferne, mit deiner eigenen Hand? Wisst ihr, wie sich das anfühlt?“ Carmichael (Alexander Gier) weiß, wie es sich anfühlt, denn er hat es erlebt. Ein Haufen nichtsnutziger Jugendlicher hat ihm die Hand abgeschnitten und sie mitgenommen – und ihm damit zugewunken. Das ist lange her, aber Carmichael hat es nicht vergessen, und er will seine Hand zurück.

Showdown im Hotel

Auf seiner Suche durchquert er das ganze Land, geht diffusen Hinweisen nach und sitzt doch immer wieder nur Betrügern auf. Das macht ihn noch entschlossener, endlich zurückzubekommen, was ihm gehört. Diesmal ist er an ein junges Gangsterpärchen geraten, das auf das schnelle Geld hofft. Als sich herausstellt, dass auch diese Hand nicht seine Hand ist, kommt es zu einem Showdown in einem Hotel in der amerikanischen Provinz, bei dem ein merkwürdiger Rezeptionist zur entscheidenden Figur wird.

Wahnwitzige Story

Erwarten darf man also eine bitterböse, schwarze Komödie voller absurder Situationen und Dialoge. Wem der Name des Autors bekannt vorkommt: Martin McDonagh hat sich mit skurril-verdrehten Kino-Filmen wie „Brügge sehen...und sterben?“ oder „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ einen Namen gemacht.

Für „Eine Enthandung“ hat Regisseur Oliver Paolo Thomas den Corona-gerecht ausstaffierten Theaterraum unter den Bahngleisen in ein Hotelzimmer verwandelt, in dem sich die wahnwitzige Story abspielt. Mitwirkende sind Alexander Gier, Benjamin Werner, Deryl Kenfack und Sophia Schiller.

>>> Die Premiere am 9. Oktober ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen am 17. Oktober, 30. Oktober, 14. November sowie am 5. Dezember, jeweils 19.30 Uhr. Kartenreservierung (14 erm. 7 Euro) unter 0163/7615071