„The Taste“: Zweite Chance für Hobbykoch Jan aus Bochum

Jan Klose aus Bochum-Wattenscheid hat es bei "The Taste" schon einmal bis ins Finale geschafft. In der elften Staffel darf er es erneut versuchen.

Bochum/Wattenscheid. Jan Klose (23) aus Bochum-Wattenscheid tritt erneut bei „The Taste“ an. 2020 kam er bis ins Finale. Warum er trotzdem kein Profikoch werden will.

Mit jedem Schritt ins Studio wuchs die Aufregung dann doch. Eigentlich, sagt Jan Klose, gehe er die Dinge „ohne Angst und mit ‘nem lockeren Gefühl“ an. Und eigentlich ist der 23-Jährige doch längst ein alter Hase im Kochshow-Geschäft. 2018 gewann er die „Küchenschlacht“ im ZDF, 2020 schaffte er es bei „The Taste“ auf Sat.1 bis ins Finale.

Jetzt will der Student aus Wattenscheid es wieder wissen: Er misst sich noch einmal bei „The Taste“. „Obwohl ich schon einige Kochsendungen sehr erfolgreich abgeschlossen habe, ist eine gewisse Anspannung natürlich da“, sagt Klose. „Mir war klar, hier sind einige der besten Kandidaten der letzten zehn Jahre, da darf man sich keinen Fehler erlauben.“

„The Taste 2023“: Alle Teilnehmenden waren schon mal dabei

Denn nicht nur der Hobbykoch aus dem Ruhrgebiet hat bereits Erfahrung damit, gleichzeitig hinter dem Herd und vor der TV-Kamera zu stehen. Sat.1 hat „The Taste“ 2023 zur Staffel der zweiten Chance erklärt: Alle Kandidatinnen und Kandidaten waren schon einmal dabei – wie Jan Klose.

Der hat sich ganz bewusst gegen eine Karriere als Profikoch entschieden – obwohl so manche Tür weit offen stand. Nach der „Küchenschlacht“ schnupperte er bei Johann Lafer hinein, bekam von ihm einen Ausbildungsplatz angeboten. Klose lehnte ab. „Ich hab nie bereut, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht jeden Tag machen, sondern nur wenn ich Lust drauf habe“, sagt er. „Das hat sich bis heute nicht geändert.“

Der junge Hobbykoch, noch ein bisschen jünger: Jan Klose im Jahr 2018 in der Küche seines Elternhauses in Wattenscheid. Damals gewann der 18-Jährige die ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Von „The Taste“ zum Nebenjob bei der Grillakademie Ruhr

Man mag es kaum glauben, wenn einer wie er mit Anfang 20 so routiniert schnibbelt und Pfannen schwenkt, aber sagt, dass Kochen bis zu seiner ersten „The Taste“-Teilnahme „kein großer Teil meines Lebens“ gewesen sei. Das änderte die TV-Präsenz im Herbst 2020 – Klose kam zu seinem Nebenjob, den er nach wie vor ausübt: „Ich gebe Grillkurse bei der Grillakademie Ruhr in Wattenscheid“, erzählt er. Sein heutiger Chef habe ihn gesehen und angesprochen.

Kochen ist für „The Taste“-Kandidat Jan aus Bochum ein Hobby

Im Fokus stehe aber nach wie vor sein Studium, sagt der 23-Jährige: Nach dem Abi am Märkischen Gymnasium in Wattenscheid schrieb er sich an der Ruhr-Universität Bochum für Geografie und Sozialwissenschaften auf Lehramt ein, ist aktuell im zweiten Master-Semester und will später einmal die Sekundarstufe II an Gymnasium oder Gesamtschulen unterrichten.

Kochen, sagt Jan Klose, sei für ihn Hobby. „Ich möchte nicht in der Küche stehen, einen Sterneteller nach dem anderen rausschicken, aber keine unmittelbare Resonanz haben.“ Wenn er wie aktuell etwa einmal pro Woche ich einen Grillkurs gebe, das sei das perfekte Maß. „Ich liebe das, wenn ich sehe, die Leute haben Spaß.“

Über seine „The Taste“-Teilnahme 2020 kam Jan Klose zu seinem Nebenjob: Er gibt Grillkurse an der Grillakademie Ruhr in Wattenscheid. Die elfte „The Taste“-Staffel startet am Mittwoch, 3. Mai. Foto: Jens Hartmann / SAT.1

Die Oma (93) motiviert zum Auftritt in TV-Kochshows

Und dann wäre da noch die Oma – 93 Jahre alt und für ihn „eine der größten Motivationen, immer mal wieder im Fernsehen zu kochen“, verrät der Hobbykoch. „Sie sagt mir immer: ,Jan, es läuft nix Vernünftiges im Fernsehen.’ Wenn ich bei ,The Taste’ bin, dann weiß ich: Es gibt Hunderttausende, die da zuschauen. Aber sie genießt das und freut sich umso mehr, wenn sie mich sieht.“

Ob er es in eines der vier Teams schafft, wie weit er in diesem Jahr kommt – das darf Klose noch nicht verraten. Er habe jedenfalls vor dem ersten Casting-Kochen keinen Favoriten-Coach gehabt. Die zweite Chance sei ein Traum. „Ich hab mir gesagt: ,Du möchtest einfach nur in diese Show!’“ Und da ist selbst der alte Hase ein bisschen aufgeregt.

„The Taste“: So funktioniert die Show „The Taste“ geht am 3. Mai (20.15 Uhr, Sat.1) in die elfte Staffel. In der Kochshow dreht sich alles um Mini-Kompositionen: Statt Tellergerichten werden die Gerichte auf einem Löffel angerichtet, in einem Rutsch gegessen und bewertet. Vier TV-bekannte Profiköche sind Juroren und gleichzeitig Coaches: Nelson Müller, Alexander Herrmann, Alexander Kumptner und Tim Raue. Frank Rosin, in dessen Team Jan Klose 2020 kochte, ist erstmals nach zehn Jahren nicht dabei. Alle Teilnehmenden der diesjährigen Staffel sind ehemalige „The Taste“-Kandidatinnen und -Kandidaten. Im Casting kochen alle ihren Lieblingslöffel, haben dafür eine Stunde Zeit, dann verkosten die vier Juroren die Löffel und laden ihre Favoriten in ihr Team ein. Kloses Casting-Löffel: Steinbutt mit Pistazien-Panko, Apfel-Fenchel-Salat, Oliventapenade, Orangen-Beurre-Blanc und Basilikumöl. In den folgenden Wochen gibt es Team- und Einzelkochen zu unterschiedlichen Themen, nach und nach scheiden Teilnehmende aus. Die Staffel wurde bereits komplett aufgezeichnet. Das Finale von „The Taste 2023“ wird am 14. Juni ausgestrahlt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum