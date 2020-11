Tests und Kontaktnachverfolgung an zwei Schulen laufen

Bochum. Die Kontaktnachverfolgung und weitere Tests an beiden betroffenen Schulen wurden am Wochenende eingeleitet. Gleichzeitig sank der Inzidenzwert.

Wie das Gesundheitsamt am Sonntag mitteilt, sind während des Wochenendes an der Kirchschule in Wattenscheid-Höntrop (Grundschule) und an der Hans-Böckler-Schule (Realschule) jeweils ein neuer Corona-Fall registriert worden. Noch stehe nicht fest, wie dadurch der Schulbetrieb in den nächsten Wochen betroffen sein wird.

An den beiden betroffenen Schulen läuft die Kontaktnachverfolgung und Testungen wurden für die nächste Woche angekündigt. Mit weiteren Ergebnissen sei erst am Montag zu rechnen. Unverändert geblieben sei die Situation am Schlachthof. Im Vergleich zum Samstag, stieg die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten um weitere 128 Personen auf jetzt 1262. Aktuell befinden sich 3676 Bochumerinnen und Bochumer in häuslicher Quarantäne.

Lage in den Krankenhäusern

Der Inzidenzwert sank während des Wochenendes leicht auf 159,1. Derzeit werden 76 Männer und Frauen, sechs mehr als am Vortag in einem Bochumer Krankenhaus behandelt. 16 Personen liegen auf einer Intensivstation. Die Zahl der Anrufe bei der Corona-Hotline ging am Samstag leicht auf 605 zurück. Laut Stadt konnten dadurch auch mehr Anfragen direkt beantwortet werden.

