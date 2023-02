Tempo-Kontrollen in Bochum: Dort wird nächste Woche geblitzt

Die Bochumer Stadtverwaltung blitzt zunächst am Montag an der Straße Am Holzwege in Linden.

Bochum. Stadtverwaltung und Polizei in Bochum blitzen ab Montag wieder zu schnelle Fahrzeuge. Dies sind die Einsatzorte.

Die Stadt Bochum kontrolliert in der nächsten Woche wieder die Geschwindigkeit auf den Straßen: am Montag Am Holzwege, am Dienstag Am Sattelgut, am Mittwoch an der Dr.-C.-Otto-Straße, am Donnerstag an der Hattinger Straße, am Freitag an der Kassenberger Straße und am Samstag am Kesterkamp.

Hier stehen die Messinstrumente der Bochumer Polizei

Die Polizei nennt nur die Stadtteile, in denen sie blitzt: am Montag in Westenfeld, am Dienstag in Altenbochum, am Mittwoch in Werne, am Donnerstag in der Innenstadt, am Freitag in Hordel und am Samstag in Hiltrop.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum