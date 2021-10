Im Bereich des Autobahnkreuzes Bochum/Witten finden Reparaturarbeiten an der Fahrbahn statt. (Archivfoto)

Autobahnen Teilsperrung am Autobahnkreuz Bochum/Witten angekündigt

Bochum. Auf eine nächtliche Sperrung am Autobahnkreuz Bochum/Witten müssen sich die Autofahrer einstellen. Doch die Behinderungen dauern nur eine Nacht.

Auf eine nächtliche Sperrung im Bereich des Autobahnkreuzes Bochum/Witten weist die Autobahn Westfalen hin. Dazu muss am kommenden Dienstag (2.11.) ab 19 Uhr bis Mittwoch (3.11.) 6 Uhr die Verbindung von der A 43 in Fahrtrichtung Münster auf die A 44 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Die anderen Verbindungen sollen von dieser Maßnahme nicht betroffen sein.

Dem roten Punkt für Umleitung folgen

Nach Mitteilung des Autobahnbetreibers werden in dieser Zeit dringend notwendige Reparaturen an den Fahrbahnen im Bereich des Kreuzes Bochum-Witten durchgeführt. Eine Umleitung ist mit Rotem Punkt und dem Zusatzzeichen A 448 ausgeschildert.

