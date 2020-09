Am Hannibal-Center in Bochum hatten die Polizisten die beiden Jugendlichen im Auto entdeckt.

Bochum. Die Polizei hat Teenager (15/16) erwischt, die sich das väterliche Auto für eine Tour geliehen hatten. Die Jungs wurden nach Hause gebracht.

Eine nächtliche Spritztour mit Papas Auto endet für zwei Jugendliche aus Bochum in der Samstagnacht, 6. September, auf der Polizeiwache.

Die Polizisten hatten gegen 2.15 Uhr auf einem Parkplatz am Hannibal-Center einen Opel Corsa entdeckt, der dort „herum cruiste“, wie es heißt. Als der Wagen danach auf die Straße „In der Provitze“ fuhr, hielten die Polizisten das Auto an. Am Steuer: ein 15-Jähriger aus Bochum, begleitet von einem 16-jährigen Bekannten.

Nach Angaben der Polizei hatten sich die beiden „einfach mal“ Papas Auto genommen, um ein „paar Runden“ zu drehen. Die Polizei brachte die beiden Jugendlichen wieder zu ihren Eltern nach Hause. „Die Überraschung war natürlich groß, wenn auch nicht im positiven Sinne“, so heißt es von der Polizei.

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier!