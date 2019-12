Bochum. Das Technische Hilfswerk Bochum blickt 2019 auf 22.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Der Ortsverband ist vor allem auf eins in Bochum stolz.

Technisches Hilfswerk Bochum: Positive Bilanz für 2019

Bochum Total, der Umzug der Maiabendgesellschaft, ein Brand einer Kompostierungsanlage in Langendreer, oder der Einsatz nach dem Sturmtief „Eberhard“: Das sind nur einige der Einsätze, die das Technische Hilfswerk Bochum (THW) in diesem Jahr bewältigt hat. Insgesamt kommen die Ehrenamtlichen laut einer Mitteilung des THW auf 22.243 Arbeitsstunden in 2019.

Diese Einsätze hätten das THW vor verschiedene Herausforderungen wie Sturmschäden, die Bereitstellung von Löschwasser oder die Sicherung eines Festival-Geländes gestellt. Viele seien nur durch eine gute und enge Zusammenarbeit – vor allem mit Feuerwehr und Polizei – möglich gewesen. „Eine Zusammenarbeit, auf die wir in Bochum besonders stolz sein können. Dies gilt nicht nur während Einsätzen, sondern mittlerweile auch in der gemeinsamen Ausbildung“, so das Hilfswerk in der Pressemitteilung.

THW Bochum 2019: 11.407 Ausbildungsstunden

Das Thema Ausbildung hat auch im vergangenen Jahr einen hohen Stellenwert im Technischen Hilfswerk gehabt. Im Ortsverband Bochum fanden 11.407 Stunden statt, die das Trainieren möglicher Einsatzszenarien sowie das Kennenlernen und Pflegen von Gerätschaften, Materialien und Fahrzeugen beinhalteten. Hinzu kamen Aktionstage wie ein Kindertag im Eisenbahnmuseum Dahlhausen oder ein Zeltlager über das Pfingstwochenende.

