Technischer Defekt löste Wohnungsbrand in Bochum aus

82 Kräfte der Feuerwehr Bochum waren bei dem Wohnungsbrand am 21. August in Bochum-Gerthe im Einsatz.

Bochum. Ein technischer Defekt hat das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Gerthe ausgelöst. Am 21. August waren 15 Bewohner leicht verletzt worden.

Nach dem Brand in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Bochum-Gerthe hat die Kriminalpolizei eine Ursache ermittelt: Demnach lag ein technischer Defekt vor.

Auch zehn Kinder aus Bochum wurden in Kliniken gebracht

Am 21. August war in einer Wohnung in der ersten Etage des Eckhauses am Castroper Hellweg/Schürbankstraße ein Feuer ausgebrochen. Durch den Rauch wurden 15 Hausbewohner, darunter zehn Kinder, leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit 82 Kräften im Einsatz und hatte sogar eine Drehleiter eingesetzt. Die Löscharbeiten waren sehr aufwändig. (B.Ki.)

