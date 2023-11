Taxifahrer in Bochum überfallen – 22-Jähriger festgenommen

In Bochum ist ein 22-Jähriger festgenommen worden, der in der Nacht zu Mittwoch einen Taxifahrer überfallen haben soll.

Beim Warten auf Kundschaft nahe der Ruhr-Universität Bochum ist in der Nacht zu Mittwoch (15. November) ein Taxifahrer überfallen worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat einen 22-Jährigen fest.

Laut Polizeibericht saß der 38-jährige Taxifahrer gegen 2.40 Uhr am Taxistand an der Querenburger Höhe in seinem Wagen, als es an der Scheibe klopfte. Ein Mann habe mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld gefordert. Der Taxifahrer habe ihm „eine geringe Menge Bargeld“ übergeben, der Räuber sei daraufhin geflüchtet.

Beim Beschuldigten wurde eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole gefunden

Polizisten stellten demnach kurz darauf einen dringend tatverdächtigen 22-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung des Mannes sei die Beute sowie eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole entdeckt worden. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen.

