Tauschen statt wegwerfen: Kleidertauschparty in Bochum

Bochum-Dahlhausen. Die Initiative für Nachbarschaft und Nachhaltigkeit in Bochum-Dahlhausen setzt auf Tauschen statt Wegwerfen. Viele Besucher kommen zur Party.

Die Kleidertauschparty der Initiative für Nachbarschaft und Nachhaltigkeit in Bochum-Dahlhausen findet dieses Jahr zum ersten Mal am neuen Standort an der Dr. C.-Otto-Straße 126 statt, und zwar gleich drei Tage lang. „Freiraum“, so nennt die Initiative ihr neues Domizil, das sie im Mai diesen Jahres angemietet.

Die Kleidertauschparty zog bereits am ersten Tag Menschen aus ganz Dahlhausen an. Von Familien bis hin zu Ladenbesitzern aus der Gegend. Darunter auch Tina Barth, Mutter und Vereinsmitglied aus Dahlhausen, die sich mit ihren beiden Kindern auf Kleidungssuche begab.

Eine Aktion zur Stärkung der Nachhaltigkeit

In den Räumen des ehemaligen Restaurants „Asia Wok“ hat die Initiative ihr Zuhause gefunden. Hier findet auch die Kleidertauschparty statt. Auf verschiedenen Bänken und Tischen in zwei Räumen werden die zur Verfügung gestellten Kleidungsstücke präsentiert. Von Kleidern über Pullis bis hin zu Hosen findet sich hier vieles. Anprobiert werden können die verschiedenen Teile in einer separaten Umkleidekabine.

Insbesondere dem Konsumdenken solle entgegengewirkt werden, wie Birgit Diermann (58), Vorsitzende der Initiative, verrät. So sollen die Menschen dazu angeregt werden, nicht mehr passende oder ausrangierte Sachen wiederzuverwerten statt wegzuwerfen. Durch das Tauschen und Teilen kommen die Partybesucher überdies miteinander in Kontakt.

Vernetzung ist der Schlüssel zur Veränderung

Birgit Diermann (58) will die Menschen in Dahlhausen mehr vernetzen. Foto: Jonas Fuhrmann / WAZ

Dieses Umtauschen soll auch zu einer Vernetzung unter den Menschen führen, was laut Birgit Diermann während und auch nach Corona auf der Strecke geblieben sei.

„Nur, wenn Menschen sich kennen, können sie zusammen Ideen entwickeln“, erklärt Diermann die Bedeutung, die die Initiative der Vernetzung beimisst. Diese Vernetzung solle durch Aktionen wie die Kleidertauschparty, aber auch durch viele andere Angebote und Kooperationen im Stadtteil Dahlhausen erreicht werden.

Informationen zu den verschiedenen Angeboten und Treffen der Initiative können auf der Homepage unter www.ifnun.de gefunden werden.

