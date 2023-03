Taser bei Bochumer Polizei: Meist bleibt es bei Androhung

Bochum. Im Gebiet der Bochumer Polizeibehörde gab es zwischen Oktober und Dezember 2020 zwölf Einsätze mit Tasern. Meist wurde nur angedroht.

Seit Oktober 2022 sind Einsatzkräfte in der KreispolizeibehördeBochum (mit Herne und Witten) mit Tasern unterwegs. Bis zum Jahresende wurden diese Waffen bereits zwölfmal angewandt. In neun Fällen blieb es lediglich bei der reinen Androhung.

Das teilte jetzt das für diese Waffen zuständige Landesamt für polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg auf Anfrage der WAZ mit. Weitere Angaben zum Grund und zum Ort der Einsätze werden „aus einsatztaktischen Gründen“ nicht gemacht.

Im vorigen September hatte die Polizei in einer Pressekonferenz diese neuen Einsatzmittel ausführlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Offiziell heißen sie DEIG: Distanzelektroimpulsgeräte. Sie werden eingesetzt, um kritische Situationen zu deeskalieren und aggressive und möglicherweise körperlich überlegene Personen vorübergehend außer Gefecht zu setzen.

Getroffene Personen sind nach dem Schuss vorübergehend gelähmt

Der Taser wird wie bei einer Schusswaffe mit einem Abzug ausgelöst. Dann fliegen zwei kleine Pfeile heraus, an denen dünne Drähte angebracht sind, über die Strom mit niedriger Spannung durch den Körper des Getroffenen geleitet wird. In Sekundenbruchteil werden fünf Sekunden lang immer wieder Impulse abgegeben. „Die Person ist kurzzeitig gelähmt, kann sich nicht mehr bewegen“, erklärt die Bochumer Polizei. Der Getroffene habe nachher zwei kleine Einstichstellen und Muskelkater.

1392 Taser sind bei der Polizei in ganz NRW im Einsatz

Angaben zu Taser-Einsätzen in der Bochumer Polizeibehörde in diesem Jahr machen das LZPD und auch das Innenministerium nicht. Mitgeteilt wurde lediglich, dass es in ganz NRW zwischen Januar und November 2022 insgesamt 642 Taser-Einsätze im Wachdienst von 18 Kreispolizeibehörden gab. Davon blieb es in 488 Fällen bei der reinen Androhung.

Keine Angaben macht die Polizei auch dazu, mit wie vielen Tasern die Bochumer Polizeibehörde ausgestattet ist, ebenfalls aus einsatztaktischen Gründen. Landesweit verfügt die Polizei über 1392 Geräte.

