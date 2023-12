Taschendiebin (22) klaut Geldbörse – sie wurde beschattet

Bochum. Eine Taschendiebin hat bei Rewe in Bochum-Stiepel einer 71-Jährigen das Portemonnaie geklaut. Was die Diebin nicht wusste: Sie wurde beobachtet.

Bundespolizisten haben am Dienstagmorgen, 5. Dezember, in der Rewe-Filiale in Bochum-Stiepel eine polizeibekannte Taschendiebin (22) auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie die Bundespolizei berichtet, war ihnen die Frau bereits am Bochumer Hauptbahnhof aufgefallen. Beamte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl seien der Frau – in Absprache mit der Polizei NRW – gefolgt, als sie in die Bus-Linie 350 Richtung Stiepel gestiegen sei.

In Stiepel habe die Frau dann bei Rewe eine ältere Dame (71) abgelenkt, die ihre Einkaufstasche an den Wagen gehängt hatte, und die Geldbörse der Frau an sich genommen.

Die Bundespolizisten folgten der Taschendiebin und nahmen sie vorläufig fest. Nach Aufforderung händigte diese den Beamten das gestohlene Portemonnaie aus, das sie unter ihrem Strickmantel verborgen hielt. Die 71-Jährige hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt, sie bekam ihr Portemonnaie zurück. Die Bundespolizei leitete gegen die 22-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

