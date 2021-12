Bundespolizisten haben am Hauptbahnhof Bochum zwei polizeibekannte Diebe entdeckt. Sie wurden darauf auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Diebstahl Taschendiebe am Hauptbahnhof Bochum auf frischer Tat ertappt

Bundespolizisten haben am Sonntag, 26. Dezember, zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Sie entdeckten die beiden polizeibekannten Männer im Bochumer Hauptbahnhof und folgten ihnen in den ICE nach Dortmund, teilt die Bundespolizei mit. Dort erwischten sie die Tatverdächtigen auf frischer Tat.

Gegen 15 Uhr beobachteten Bundespolizisten, die nicht in Uniform unterwegs waren, im Bochumer Hauptbahnhof die zwei polizeibekannte Taschendiebe. Sie folgten ihnen und konnten im ICE beobachten, wie die zwei jungen Männer einem schlafenden Reisenden den Rucksack entwendeten. Die Einsatzkräfte liefen den Tatverdächtigen beim Ausstieg nach und stellten sie noch auf dem Bahnsteig. Der entwendete Rucksack samt Inhalt konnte noch vor Ort zurückgegeben werden.

Polizei nimmt mutmaßliche Diebe fest – Ermittlungsverfahren

Da sich die beiden 18- und 21-jährigen bekannten Straftäter nicht ausweisen konnten, wurden sie zur Bundespolizeiwache im Dortmunder Hauptbahnhof gebracht. Dort fanden die Beamten bei einer Durchsuchung der jungen Männer unter anderem ein verbotenes Einhandmesser. Zudem konnten die Beamten den beiden Männern einen weiteren Diebstahl am Vortag nachweisen.

Einsatzkräfte brachten die beiden marokkanischen Staatsangehörigen in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund und leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ein, so die Polizei.

