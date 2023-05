Tanzschule wird 30 Jahre alt - Gründerin mit bewegtem Leben

Gerthe Gabriela Jüttner gründete vor 30 Jahren das Zentrum für Tanz in Bochum-Gerthe. Sie hat eine bewegte Lebensgeschichte mit vielen Stationen.

„Im Prinzip feiern wir das ganze Jahr über unser 30-jähriges Bestehen“, erklärt Gabriela Jüttner, Gründerin und Leiterin des Zentrums für Tanz und Bewegung in Bochum-Gerthe. „Dafür haben wir uns für jeden Monat ein besonderes Event rund um das Thema Tanz einfallen lassen.“ Sämtliche Jubiläums-Veranstaltungen sind kostenfrei und alle Interessierten seien herzlich eingeladen. Für den Monat Mai ist diesen Samstag (13.05.) ab 15 Uhr in den Räumen des Zentrums an der Lothringer Straße 36b eine große Tanzparty geplant – um den Tanz an sich zu feiern.

Bochumerin liebt und lebt das Tanzen

Genau das, den Tanz feiern und das Tanzen leben, das macht die mittlerweile 60-jährige Gabriela Jüttner bereits seit jüngster Kindheit. Nachdem sie schon in jungen Jahren ein paar Kurse – wie etwa Volkstanz oder auch Standard-Tänze – in einer Tanzschule in Bochum besucht hat, beschloss sie mit 14 Jahren: „Ich will Tanzpädagogin werden!“ Doch dann machte ihr das Leben erst einmal ein Strich durch die Rechnung. Ihre Eltern zogen mit ihr als Teenagerin aus dem Ruhrgebiet in ein kleines 5000 Seelen-Dorf im hohen Norden, genauer gesagt nach Süsel in Schleswig-Holstein. „Da war erst einmal Schluss mit Tanzen. Doch ich bin ein Dickkopf und ließ mir etwas einfallen.“ So baute Gabriela Jüttner dort mit 16 Jahren ein selbstverwaltetes Jugendzentrum auf, in dem sie zuerst jedes Wochenende eine Disko für die Kids und Teens veranstaltete, sowie später auch selbst Tanzunterricht gab.

Von Ostholstein aus über die Schweiz und USA – zurück nach Bochum

Als ersten beruflichen Weg, wählte die gebürtige Bochumerin das Kreativste, was Süsel zu bieten hatte und wurde Bauzeichnerin. So wuchs auch ihre Liebe zur Architektur „und ebenfalls die Liebe zur Kunst in Form von Objekten“. Danach erfüllte sie sich endlich ihren Traum: Gabriela Jüttner studierte Tanzpädagogik und lernte ihre Leidenschaft von der Pike auf bei internationalen Größen in – unter anderem – Frankfurt, Berlin und Bochum sowie in der Schweiz und den USA. Mit viel Wissen, praktischer Erfahrung, Kreativität und Motivation ging es zurück nach Bochum, wo Gabriele Jüttner in den ehemaligen Räumlichkeiten des Kulturats an der Lothringer Straße 36b ihr Zentrum für Tanz und Bewegung eröffnete.

Verbindung von Tanz und bildender Kunst

Hier bieten sie und ihr Team nicht nur Kurse in der Tanz-Improvisation an, sondern auch Klassen für Tanztheater, Körperarbeit und -achtsamkeit, Contemporary sowie kreativ-künstlerischen Kindertanz. Außerdem werden im Zentrum für Tanz und Bewegung auch neue Tanzpädagogen ausgebildet. „Bei allen Kursen und Ausbildungen, die ich unterrichte, liebe ich es besonders, den Tanz als Kunst des Augenblicks mit der Permanenz von Kunst-Objekten zu verbinden, um Werke als Ganzes mit viel mehr Sinnen als nur dem visuellen wahrzunehmen“, erklärt Gabriela Jüttner. So gehe sie häufig mit ihren Eleven ins Museum oder auch nach draußen in den Wald oder zu öffentlichen Skulpturen, „um dort Objekte mit Tanz und Bewegung zu verbinden.“

Mehr Infos über das Zentrum für Tanz und Bewegung in Bochum-Gerthe oder auch die weiteren monatlichen Jubiläumsveranstaltungen bis zum Ende des Jahres gibt es auf der Homepage zentrumtanz.de.

