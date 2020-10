Bochum-Weitmar. Das Prinz-Regent-Theater bittet zum Tanz-Abend. In der Produktion „Angels and Demons“ trifft Bewegungskunst auf radikalen Flamenco.

Das Prinz-Regent-Theater macht nicht nur mit sehenswerten Schauspielproduktionen wie zuletzt den hochgelobten Maria-Callas-Abend auf sich aufmerksam, sondern auch mit experimentellen Tanz-Aufführungen. Damit wird eine Sparte bedient, die es sonst in Bochum nicht (mehr) gibt. Am Freitag steht die nächste Produktion im Privattheater in Bochum auf dem Spielplan.

Von Reinhild Hoffmann bis Pottporus

Tanz in Bochum: Das hatte eine große Tradition, die leider verloren gegangen ist. Unvergessen die Zeiten der Ära Frank-Patrick Steckel in den 1980er Jahren am Schauspielhaus, als mit Reinhild Hoffmann die seinerzeit neben Pina Bausch wichtigsten Choreographin in Bochum arbeitete. Bestens in Erinnerung sind auch die Beiträge des Urban-Art-Kollektivs Pottporus, das während der Intendanz Anselm Weber aufregende Tanz-Performances in der Zeche 1 ablieferte.

Damit ist es vorbei, aber zum Glück fühlt sich das Prinz-Regent-Theater der Ausdrucksform „Tanz“ sehr verpflichtet. Schon im ersten Jahr unter der neuen Leitung von Hans Dreher und Anne Rockenfeller wurde das tänzerische Gelände programmatisch erkundet; seit 2018 hat das PRT mit der Tanzkompanie Merighi/Mercy sogar einen festen Kooperationspartner.

Fließende Grenze zwischen Gegenwart und Tradition

Man denke an die vergangene Spielzeit, als die Produktion „1 + 1 = 1“ zu sehen war. Tänzer und Choreograph Pascal Merighi schuf zusammen mit der Schauspielerin Florence Minder und dem Sounddesigner Mikel R. Nieto eine Arbeit, die sich der fließenden Grenze zwischen Gegenwartstanz und anderen Darstellungstraditionen widmete. „Wenn Beide eine Art verfremdetes Pas de Deux versuchen oder in einer Art Zeitlupenkampf auf dem Boden wälzen, dann entstehen spannende Szenen, die das Publikum fesseln“, hieß es im Oktober 2019 in der WAZ-Rezension.

Neue Ausdrucksformen sind gefragt

Wie das Bühnengeschehen insgesamt, ist auch der moderne Tanz stetem Wandel unterworfen. Der Schatten der großen Pina Bausch ist nach wie vor stark, aber die von ihr geschaffene Ästhetik wurde in den 1970er und 1980er Jahren begründete. Neue Ausdrucksformen sind also gefragt.

Premiere am Freitag „Angels and Demons“ von Merighi/Mercy, Premiere am Freitag (16.10.), weitere Vorstellung Samstag (17.10.), Beginn jeweils um 19.30 Uhr im Prinz-Regent-Theater, Prinz-Regent-Straße 50-60. Tickets (16/erm. 8 Euro) unter 0234 77 11 17. Im Anschluss an die Vorstellung laden die Beteiligten zu einem Publikumsgespräch ein, in der nicht nur über die Produktion gesprochen werden kann, sondern auch über die allgemeine Situation für Kulturschaffende während der Corona-Pandemie.

Die neue Produktion von Merighi/Mercy greift Innovation und Tradition gleichermaßen auf. Das Stück „Angels and Demons“ (Engel und Dämonen) handelt von der Versöhnung von Gegensätzen. Es ist die tänzerisch-theatrale Suche nach den Werten der Menschlichkeit und/oder des Menschseins. Ausgangspunkt für die Arbeit war die Begegnung der beiden Tänzer Pascal Merighi und Juan Carlos Lérida und der daraus resultierende Wunsch eines künstlerischen Austauschs: Merighi, der der Pina-Bausch-Compagnie angehörte, fußt im ästhetischen Expressionismus der legendären Choreographin, Lérida steht für radikalen Flamenco-Tanz, überführt also die traditionellen Ausdrucksformen Andalusiens in die Formensprache der Avantgarde.

Die Bühnenbilder der Produktion entstehen auch akustisch: Sound-Designer Mikel R. Nieto schafft mehrschichtige Geräuschwelten, denen sich die Tänzer zunehmend anpassen. Eine Tanzproduktion, die im Zeichen der Versöhnung von Gegensätzlichkeit entsteht: Schwarz/Weiß, Gut/Böse, Konkret/Abstrakt. Spannend!

