Tageseintritt kostet 15 Euro

Das Yoga-Festival in der Jahrhunderthalle ist am Freitag, 13. März, von 14 bis 19 Uhr, am Samstag, 14. März, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 15. März, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Tageseintritt von 15 Euro (Kinder bis 14 Jahre 7,50 Euro) ist die Teilnahme an den Schnupperangeboten und Vorträgen enthalten.

Das „Flow & Grow“-Ticket mit den Workshops internationaler Yoga-Lehrer kostet noch bis zum 20. Januar im Vorverkauf für den Freitag oder Sonntag 54 Euro, für den Samstag 95 Euro und für das komplette Wochenende 169 Euro. Danach wird’s zwischen vier und zehn Euro teurer.

Alle Infos auf www.flowandgrow.yoga