In der Nähe dieses Warnschildes im Weitmarer Holz in Bochum wurden Tagesbrüche entdeckt.

Verkehrssicherheit Tagesbrüche im Weitmarer Holz in Bochum: Weg gesperrt

Bochum. Erneut hat es in Bochum Tagesbrüche gegeben. Diesmal auf einem Fußweg. Diese Maßnahmen hat die Stadt eingeleitet.

Im Weitmarer Holz in Bochum ist zwischen Schloßstraße und dem Restaurant „Forsthaus“ an der Blankensteiner Straße ein Tagesbruch aufgetreten. Nach Angaben der Stadt befindet er sich an dem östlich neben der Blankensteiner Straße verlaufenden Weg.

Weil auch in der unmittelbaren Nähe weitere Tagesbrüche entdeckt wurden, erfolgte die Sperrung der Wegeverbindung. Die Stadt erforscht jetzt die Ursache für die Erdöffnungen.

Stadt warnt warnt vor bergbaulichen Gefahren im Weitmarer Holz

Aus diesem Anlass weist die Stadt erneut auf die bergbaulichen Gefahren im Weitmarer Holz hin. Die Absperrungen sollten beachtet und die Wege nicht verlassen werden.

Erst vor einigen Tagen gab es einen Tagesbruch an der Hattinger Straße in Linden.

