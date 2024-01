Tagesbruch macht der Gaststätte Vogelsang zu schaffen

Da liegt der Tagesbruch, weist Sandra Korbmacher (vorne rechts im Bild) auf die Stelle in der Mecklenbecke Richtung Varenholtzstraße in Bochum-Höntrop hin.

Bochum-Höntrop Die Zufahrt zur Gaststätte im KGV Vogelsang in Bochum-Höntrop ist derzeit nur über einen schmalen Feldweg möglich. Aber es funktioniert

Aufgrund eines Tagesbruchs In der Mecklenbecke ist die Gaststätte Vogelsang für Autofahrer nur noch über den kleinen Feldweg am „Todts Feld“ ab dem Zeppelindamm in Höntrop erreichbar. Das sorgt bei Wirtin Sandra Korbmacher und ihrem Team für zusätzliche Arbeit.

Für Autos bleibt nur schmaler Feldweg - aber es funktioniert

„Denn wir müssen schließlich sicherstellen, dass alle Gäste auch ans Ziel gelangen, derzeit für Autofahrer leider nur über diese Nebenstrecke ab dem Zeppelindamm erreichbar. Deshalb müssen wir auch viele Anrufe tätigen, um es entsprechend mitzuteilen. Aber das Verständnis ist groß, schließlich haben nicht wir dies zu verantworten“, sagt sie.

Gaststätte Vogelsang in Bochum-Wattenscheid auf Erfolgsspur

Aber das sei bisher immer gelungen, alle Besucher haben die gemütliche, im Grünen gelegene Gaststätte in der Kleingartenanlage Vogelsang bisher erreichen können, auch jetzt, die Autofahrer halt über diesen Umweg Todts Feld in Richtung Mecklenbecke. Was für Fußgänger und Radfahrer aber gar kein Problem ist, denn für sie ist diese Strecke jederzeit passierbar.

Tagesbruch durch Unterspülung

Sandra Korbmacher (47) betont, auch sie und ihr Team seien nur auf die Informationen der Stadt Bochum angewiesen, was die Dauer dieser Maßnahme anbelangt. Es geht hier um einen Tagesbruch In der Mecklenbecke, ausgelöst durch eine von den starken und langen Regenfällen ausgelöste Unterspülung im Kanalsystem Mecklenbecke, rund 400 Meter entfernt von der Gaststätte Vogelsang.

Neue Vogelsang-Pächterin seit Frühjahr 2023

Die im April 2023 von Sandra Korbmacher als neue Pächterin übernommene Gaststätte im Grünen hat sich, ihren Wünschen entsprechend, optisch stark verändert. Aber lebt - wie auch Vorgänger Heiner Jung stets betont hatte - nicht nur von der Laufkundschaft, sondern auch von vielen geschlossenen Gesellschaften, die sich hier weiterhin sehr wohlfühlen. Das reicht von runden Geburtstagen, wie jetzt zum 80. an diesem Sonntag der Fall war, über andere Anlässe bis hin zur Hochzeit.

Vogelsang: Gemütliches Ziel im Grünen

Die Speisekarte bietet eine breite Auswahl an bekannten Speisen, von Salat über Rumpsteak bis Schnitzel. „Wir sorgen trotz der Mehrwertsteuererhöhung für moderate Preise in einem schönen Ambiente“, betont Sandra Korbmacher. Aber man kann sich hier auch außerhalb dieser besonderen Anlässe gut niederlasen, um Essen oder zum Trinken. Darüber hinaus ist wie immer auch sonst geöffnet, was besonders die Stammkunden anzieht, aber auch andere Gäste, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad hier eine Rast einlegen bei gutem Essen oder einem Getränk.

Persönliche Atmosphäre

Und auch weiterhin können die Besucher hier nicht nur essen und trinken, sondern sich in der gemütlichen Atmosphäre auch wohlfühlen. Sandra Korbmacher und ihre Teamkolleginnen und Teamkollegen kennen viele Gäste persönlich, daher ist auch stets Zeit für ein nettes Gespräch.

Zurück zum Tagesbruch, den schon seit Anfang dieses Jahres gibt und der den Pkw-Zugang auch für Anwohner erschwert. Sanda Korbmacher, die im steten Austausch mit der Stadt Bochum steht, betont: „Der Abschluss der Arbeiten wurde immer nach hinten verschoben; in etwa zwei Wochen sollen die Tagesbrucharbeiten beendet sein.“ Und auch die Gäste haben Geduld. So sagt Peter Jordan: „Wir haben für all das großes Verständnis und Geduld. Wir gehen hier sehr gerne hin – und haben als Fußgänger keinen größeren Zeitaufwand. Als Autofahrer muss man jetzt natürlich wissen, wo es langgeht.“

Vogelsang: Auch Karneval wird hier gefeiert

Übrigens: Karneval wird hier wie früher ordentlich gefeiert - am Rosenmontag, nach dem Umzug in Höntrop, geht hier ab 15 Uhr die jecke Post ab.

„Hier lebt Lebensfreude – und das seit vielen Jahren! Wir sind ein kleiner, aber feiner Betrieb, wo die Freundlichkeit, die Herzlichkeit und die Freude eines schönen Abends an erster Stelle stehen“, betont Sandra Korbmacher, die hier schon zuvor seit 20 Jahren gearbeitet hat und sich deshalb bestens auskennt.

