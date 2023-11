Tagesbruch in Bochum-Linden: Hattinger Straße voll gesperrt

Bochum-Linden. Wegen eines Tagesbruchs ist die Hattinger Straße in Bochum in beiden Richtungen gesperrt, der Straßenbahnverkehr gestört. Was bisher bekannt ist.

Die Hattinger Straße in Bochum ist am Donnerstag, 16. November, in beiden Richtungen voll gesperrt. In Höhe der Hausnummern 944/945 kurz vor der Hattinger Stadtgrenze gibt es einen zwei mal zwei Metern großen Tagesbruch, meldet die Stadt am Morgen via Facebook.

Der Bahnverkehr ist deshalb eingeschränkt. „Aufgrund der Situation können die Straßenbahnen nicht nach Hattingen fahren“, erklärt Christoph Kollmann, Sprecher der Bogestra.

Hattinger Straße in Bochum gesperrt: Straßenbahnen stehen still, Ersatzbusse im Einsatz

Die Straßenbahnen fahren bis zur Lewackerstraße. Hier müssen die Fahrgäste in einen Ersatzbus umsteigen, der dann aber die normale Route bis zum Bahnhof in Hattingen fährt.

„Fahrgäste sollten deshalb ein bisschen mehr Zeit einplanen“, sagt Kollmann. Er wartet derzeit auf eine Rückmeldung der Stadt, wie lange die Vollsperrung anhalten wird. Verschiedene Beteiligte seien schon vor Ort, um die Ausmaße des Tagesbruchs zu überprüfen.

