Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag zwei ist für die Kinder

Nachdem am ersten Tag der Laer’schen Lichter die Musik im Mittelpunkt steht, geht es am zweiten Tag in erster Linie um die Kinder. Am Freitag (6.) Dezember wird ein Zirkus den Lahariplatz wieder in eine kleine Manege verwandeln.

Das Programm in „Laer-City“ geht auch dann wieder von 16 bis 19 Uhr.