Für fünf Euro pro Station können beim „Tag des offenen Weins“ in Bochum drei Weine probiert werden.

Weinprobe Tag des offenen Weins in Bochum: Diese Läden nehmen teil

Bochum. Der „Tag des offenen Weins“ findet am Samstag, 24. September, in sieben Weinhandlungen in Bochum statt. Diese Läden daran nehmen teil.

Diesen Tag sollten sich Weinliebhaber wohl im Kalender anstreichen: Das Deutsche Weininstitut (DWI) lädt erstmals zum „Tag des offenen Weins“ in Bochum ein. Am Samstag, 24. September, gibt es zwischen 14 und 18 Uhr in sieben Weinfachhandlungen und Vinotheken im Stadtgebiet Verköstigungen.

„Tag des offenen Weins“: Sieben Stationen in Bochum

Für fünf Euro pro Station können jeweils drei deutsche Weine verkostet werden. Zudem soll der Aktionstag die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Im Bochumer Süden ist „Iulians Weinbar“, Brunsteinstraße 1, mit dabei. Zu probieren gibt es den Blanc de Noir – Weißwein aus Rotwein-Trauben. Gleich zwei Weinhandlungen im Südwesten der Stadt beteiligen sich am „Tag des offenen Weins“: „EssIch“, Hasenwinkeler Straße 185, mit säurearmen Weinen sowie „Terroir Unlimited“, Markstraße 408 (Markpassage) mit „Pfälzer-Wein“.

Aus dem Bereich Bochum-Mitte nehmen folgende Weinhandlungen teil: die „Le Kork Bar“, Konrad-Adenauer-Platz 3, mit den „Lieblingsweine unserer Gäste“, die „Meyerhof GmbH“, Westring 33, mit einer Rosé-Vielfalt, „vomFASS Bochum-City“, Hellweg 4, mit Weinen der Winzergenossenschaft Oberbergen und die „Weinhandlung Vinery“, Luisenstraße 10, mit einer „Rebenvielfalt – von feinherb bis trocken“.

Weitere Informationen zum „Tag des offenen Weins“ gibt es online unter http://www.weinentdecker-werden.de/oder bei Facebook unter @WeinEntdecker.

