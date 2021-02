Tag des Notrufs: Feuerwehr Bochum lädt zum „Twittergewitter“

Bochum. Einen Tag lang wird die Feuerwehr Bochum alle ihre Einsätze twittern. Anlass ist der Tag des Notrufes. Auf geht’s zum „Twittergewitter“.

Zum europaweiten Tag des Notrufes am Donnerstag, 11. Februar, veranstalten die Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland eine Twitter-Aktion, das sogenannte „Twittergewitter“. Auch die Feuerwehr Bochum zwitschert mit.

Von 8 bis 20 Uhr twittern 55 Berufsfeuerwehren bundesweit unter dem Hashtag (#) 112live ihre Einsätze sowie Informationen rund um das Thema Feuerwehr. Die Feuerwehr Bochum twittert auf der Twitterseite www.twitter.com/FW_Bochum unter #Bochum112 alle Einsätze. Zusätzlich gibt’s auch noch andere Informationen rund um die Feuerwehr Bochum.

Auch das DRK Bochum hilft unter dem Notruf 112

Begleitet wird die Aktion vom sechsköpfigen Social-Media-Team der Feuerwehr Bochum, das neben Twitter auch mit Storys auf der Instagram- und Facebook-Seite der Feuerwehr Bochum aktiv sein wird.

Überall in Europa kann unter der Telefonnummer 112 seit 2008 kostenlos Hilfe gerufen werden. In Bochum erreicht man unter der 112 die Leitstelle der Feuerwehr, an die auch der Rettungsdienst angegliedert ist. Darunter verrichten auch zwölf Notfall- und Rettungssanitäter des Bochumer DRK ihren Dienst an der Rettungswache in Weitmar und kümmern sich um Notfälle in Weitmar, Linden, Dahlhausen und Höntrop.

