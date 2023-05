„Tag der Pflege“: Hochschule bietet Mitmach-Aktionen in City

Eine ambulante Kraft bandagiert die Beine eines Mannes. Am 12. Mai ist der internationale „Tag der Pflege“ all jenen gewidmet, die in Pflegeberufen arbeiten (Symbolfoto).

Bochum. Die Hochschule für Gesundheit will am „Tag der Pflege“ auf deren Bedeutsamkeit aufmerksam machen. Am 12. Mai gibt’s Programm in der Innenstadt.

Wenn am Freitag, 12. Mai, der internationale „Tag der Pflege“ begangen wird, beteiligt sich in Bochum die Hochschule für Gesundheit an einer Aktion des Bündnisses „Bochum bewegt Pflege“ in der Innenstadt. Von 13 bis 17 Uhr gibt es am Boulevard vor dem Kuhhirten ein Programm mit verschiedenen Mitmach-Möglichkeiten für Passanten.

Am „Kleinkindsimulator“ können Interessierte zum Beispiel eine Herzdruckmassage und eine Beatmung mittels Beatmungsbeutel ausprobieren. Wie gut sie das machen, können sie über eine App kontrollieren. Außerdem bringt die Hochschule einen Simulator mit, mit dem Symptome einer Demenz in Alltagssituationen erlebbar gemacht werden.

„Bedeutsamkeit der Pflege klarmachen“

„Letztlich geht es uns darum, die Bedeutsamkeit der Pflege klarzumachen“, sagt Prof. André Posenau von der Hochschule für Gesundheit. „Im Mittelpunkt steht dabei unser Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag die pflegerische Versorgung in der Praxis gewährleisten, obwohl die Rahmenbedingungen noch immer schwierig und eher gesundheitsgefährdend sind.“

Zum Hintergrund: Der „Tag der Pflege“ wurde 1965 vom International Council of Nurses (ICN), einem Zusammenschluss von 130 nationalen Pflegeverbänden, ins Leben gerufen. In Bochum arbeiten laut Hochschule für Gesundheit über 6000 Menschen in der Pflege.

