Spektakuläre Einblicke in ihre Arbeit bietet die Feuerwehr Bochum an ihrem Tag der offenen Tür.

Bochum-Werne. Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr Bochum ein. Die Besucher erwartet Fahrzeugshow, Modenschauen und viele spektakuläre Übungen.

Möchten Sie einen Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr Bochum werfen? Am Sonntag, 13. August, findet an der Hauptfeuerwehr- und Rettungswache in Bochum-Werne ein Tag der offenen Tür statt, an dem sich zusätzlich noch weitere Partner aus dem „Blaulichtmilieu“ vorstellen und präsentieren. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können interessierte Bürgerinnen und Bürger die Technik und Menschen hinter der Feuerwehr Bochum kennenlernen.

Tag der offenen Tür: Feuerwehr bietet spektakuläre Aktionen

Verschiedene Stationen laden an dem Tag zum Mitmachen und Bestaunen ein. So werden die Gäste unter anderem an einer Station die Wärmebildkamera in einem verrauchten Raum selbst ausprobieren und die Schutzausrüstung bei Brandeinsätzen anfassen können. In der Fahrzeugshow können die Dimensionen der Löschfahrzeuge und deren Technik erlebt werden. Der Feuerwehrkran als eines der größten Sonderfahrzeuge werde da nicht fehlen, verspricht die Feuerwehr.

Aber auch die Partner der Feuerwehr stellen Fahrzeuge aus. So präsentiert die Polizei Bochum einen Wasserwerfer und das Technische Hilfswerk eine große Umwälzpumpe inklusive Zugfahrzeug. Die Hilfsorganisationen im Rettungsdienst und Katastrophenschutz zeigen zudem ebenfalls ihr Leistungsspektrum und laden zum Mitmachen an verschiedenen Stationen wie dem Laienreanimationstraining ein.

Für die kleinen Besucher stehen Spritzwand und Hüpfburg bereit, sie können sich auch in einem Feuerwehrquiz versuchen. Zum weiteren Programm zählen eine Feuerwehrmodenschau, eine Übung der Rettungshundestaffel und Präsentationen von Jugendfeuerwehr und Höhenrettern.

Ab 10.30 Uhr werden zusätzlich halbstündig Wach- und Leitstellenführungen angeboten, zu denen jedoch eine Anmeldung vor Ort nötig sein wird.

Auf Grund der geringen Parkmöglichkeiten an der Feuerwache weist die Feuerwehr daraufhin, dass der Parkplatz 1 am Ruhrpark kostenfrei zur Verfügung stehen wird. Zwischen Ruhrpark und Feuerwache verkehre halbstündig ein kostenloser Shuttlebus des Busunternehmens Wilde. Ebenfalls könne der ÖPNV genutzt werden. Fußläufig sei die Veranstaltung in circa 15 Minuten zu erreichen.

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf www.bochum.de/Feuerwehr-und-Rettungsdienst/Tag-der-offenen-Tuer-2023 .

