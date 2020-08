Eine Geschwindigkeitstafel mit Smiley: Wie hier an der Bergstraße Ecke Ricarda-Huch-Straße zeigen die neuen Tafeln das Tempo an. Die Stadt stellt jetzt weitere auf.

Geschwindigkeitstafeln Tafeln in Bochum zeigen das Tempo mit einem Lächeln an

Bochum. Die Stadt Bochum stellt weitere Geschwindigkeitstafeln im Stadtgebiet auf. Sie zeigen Autofahrern mit einem Smiley, ob das Tempo angemessen ist.

Lächelnde Smileys oder solche mit Mundwinkel nach unten: Die neuen Geschwindigkeitstafeln sind mit Emojis versehen, die den Autofahrern ihr aktuelles Tempo im Vorbeifahren anzeigen. Jetzt hat die Stadt weitere Standorte in Bochum bestückt, die jeweils in Absprache mit den Bezirksvertretungen ausgewählt worden waren.

In diesem Monat folgen 18 weitere Tafeln

Insgesamt 24 Geschwindigkeitstafeln werden in diesem Jahr im gesamten Stadtgebiet installiert. Die Tafeln signalisieren über Smileys, ob die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird. Sie sollen die bisherige Verkehrsüberwachung ergänzen und sind eine Maßnahme der Bochum Strategie.

Aufgeteilt nach Bochumer Bezirken

Nachdem im Mai jeweils eine Geschwindigkeitstafel in jedem Stadtbezirk installiert wurde, folgen in diesem Monat 18 weitere, davon jeweils drei in jedem Bezirk.

Bezirk Mitte: Herzogstraße, Höhe der Hausnummer 77 in Fahrtrichtung Bergmannstraße; Tenthoffstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs; Am Gartenkamp vor der Haltestelle Wilbergstraße in Richtung des Kreisverkehrs.

Bezirk Wattenscheid: Höntroper Straße hinter der Haltestelle Reiterweg in Fahrtrichtung Mattenburg; Parkstraße, Höhe Hausnummer 63; Günnigfelder Straße gegenüber der Hausnummer 113.

Bezirk Nord: Hiltroper Straße, Höhe der Hausnummer 378b in Fahrtrichtung Eifelstraße; Maischützenstraße 76; Grüner Weg 67, in Fahrtrichtung Kornharpener Straße.

Bezirk Süd: Hustadtring, Höhe gleichnamiger Haltestelle in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs; Markstraße, Höhe Haltestelle Markstraße Gesamtschule in Fahrtrichtung der Gesamtschule; Brenscheder Straße, Höhe Haltestelle Wiemelhauser Straße in Fahrtrichtung der Schule.

Bezirk Südwest: Prinz-Regent-Straße gegenüber der Zeche Bochum in Fahrtrichtung der Königsallee; Natorpstraße 38 in Fahrtrichtung Holtingstraße; Blumenfeldstraße, Nähe Ecke Generalstraße.

Bezirk Ost: Von-Waldthausen-Straße 79; Alte Wittener Straße 29, Ecke Am Kreuzacker; Stockumer Straße, Höhe Hausnummer 48.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier