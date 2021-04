Das Kriminalkommissariat 34 in Bochum bittet um Hinweise: 0234/909 8405.

Polizei Täter verprügeln Radfahrer (17) in Wattenscheid - Fahndung

Bochum-Wattenscheid. Drei jugendliche Täter haben einen Radfahrer (17) in Bochum-Wattenscheid verprügelt. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach dem Trio.

Nach einer Attacke auf einen 17-jährigen Fahrradfahrer in Bochum-Wattenscheid sucht die Polizei Bochum jetzt nach drei Tätern.

Der Übergriff ereignete sich in den frühen Abendstunden des 29. März (Montag). Nach bisherigen Ermittlungsstand traf der junge Wattenscheider in der schmalen Gasse zwischen der Oststraße und der Straße „Am Wall“ auf das Trio. Gegen 18.20 Uhr gab es zunächst eine rein verbale Konfrontation. Anschließend stießen die Tatverdächtigen den 17-Jährigem vom Rad und schlugen mit den Fäusten in dessen Gesicht.

Einer der Schläger soll dabei ein Taschenmesser in der Hand gehalten haben. Erst als eine Frau und ein Mann dem Schüler zu Hilfe kamen, ließen die Jugendlichen von ihrem Opfer ab.

So werden die Täter von der Polizei Bochum beschrieben

„Die Schläger haben nach Aussage des Fahrradfahrers, der sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begab, ein südländisches Erscheinungsbild und sind circa 16 bis 18 Jahre alt“, sagt die Polizei. Der Messerträger soll mit einer blauen Hose, einem weißen T-Shirt sowie einer Kappe bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter 0234/909-8405 sowie -4441 (Kriminalwache) um Hinweise. Insbesondere die beiden Personen, die dem 17-Jährigen geholfen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.