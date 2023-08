Täter gesucht nach Geschäftseinbruch

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei Bochum bittet um Hinweise auf den Täter nach einem Geschäftseinbruch am Castroper Hellweg 272 in Bochum.

Mit einem richterlichen Beschluss veröffentlicht die Kripo Bochum nun das Foto eines Mannes, der dringend verdächtigt wird, für einen Geschäftseinbruch in Bochum verantwortlich zu sein - passiert am 9. Juni (Sonntag) an der Castroper Straße 272 in Bochum.

Polizei Bochum bittet um Hinweise

Der Täter hat die Tür eines dortigen Bürokomplexes aufgehebelt und zahlreiche Räume durchsucht, so die Polizei Bochum. Das zuständige Regionalkommissariat (KK 31) Bochum bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf die gesuchte Person.

