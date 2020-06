In der Eisdiele durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Die Eistöpfe ließen sie unberührt.

Geschäftseinbruch Täter brechen nachts gewaltsam in Eisdiele in Bochum ein

Bochum. Zwei Männer sind nachts in eine Eisdiele eingebrochen. Ohne Beute verschwanden sie wieder. Einer kam nicht weit: Die Polizei fasste ihn.

Die Eisdiele war für die beiden Männer sehr verlockend. Am Ende gab es aber kein Eis, sondern einen Polizeieinsatz.

In der Nacht zu Freitag (26.) gegen 2.50 Uhr sind zwei Täter gewaltsam in das Geschäft an der Höntroper Straße eingestiegen. Laut Polizei durchsuchten sie die Schränke und Schubladen. Mit mehreren leeren Kellnergeldbörsen und Glückwunschkarten flüchtete das Duo.

Zweiter Täter ist noch auf der Flucht

Einer der Tatverdächtigen, ein 39-jähriger Essener, wurde gleich zu Beginn seiner Flucht durch Polizeibeamte festgenommen. Der zweite Eisdieleneinbrecher ist noch verschwunden. Eine Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet um Hinweise: 0234/909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).