Bochum Ein Mann hat in einem Lottoladen in der Bochumer Innenstadt Tabak geklaut. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. So soll der Täter aussehen.

Zu einem Raub in einem Tabak-/Lottogeschäft in der Bochumer Innenstadt wurde am Dienstag, 6. Februar, die Polizei gerufen. Diese sucht nun nach einem Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Tabak geklaut: Polizei Bochum fahndet nach dem Täter

Gegen 17.20 Uhr betrat laut Polizeibericht ein Unbekannter das Geschäft an der Hans-Böckler-Straße 14 in der Innenstadt. Gegenüber der Verkäuferin (68) gab er demnach an, mehrere Packungen Tabak kaufen zu wollen. Als die 68-Jährige eine Großverpackung öffnen wollte, griff der Mann laut Polizei nach der Packung und riss sie der Frau gewaltsam aus der Hand. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

+++ Lesen Sie mehr Nachrichten aus Bochum! +++

So wird der Täter beschrieben: circa 47 bis 48 Jahre alt, kräftige Statur, dunkler Teint, dunkles volles Haar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum