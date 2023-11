Symphoniker Bochum: Spielplan-Highlights im Dezember 2023

Die Geigerin Clara-Jumi Kang ist bei der nächsten Sonntagsmatinée der Bochumer Symphoniker im Anneliese-Brost-Musikforum in Bochum dabei.

Bochum. „Der Nussknacker“ ist ein zauberhafter Weihnachtsklassiker. Die Symphoniker spielen das Werk im Musikforum. Doch es gibt noch andere Highlights.

Vom Tango bis zum Nussknacker: In der Adventszeit geht es bei den Bochumer Symphonikern im Anneliese-Brost-Musikforum festlich zu. Einige Konzerte sind bereits ausverkauft. Wofür es noch Tickets gibt, verraten wir in einer kleinen Übersicht.

Dezember 2023

Von Herzen: Traditionen; 2./3. Dezember; Karten: 16 bis 44 Euro

Tschaikowskys „Der Nussknacker“ gilt als einer der großen Klassiker der Weihnachtszeit und ist vor allem als Ballett bekannt. Beim kommenden „Von Herzen“-Konzert der Bochumer Symphoniker wird das hymnische Werk – zumindest in Auszügen – im Musikforum gespielt: am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr.

Generalmusikdirektor Tung-Chieh Chuang, der die Konzerte auch dirigiert, hat die Zusammenstellung übernommen. Natürlich wird auch der berühmte „Blumenwalzer“ nicht fehlen. Daneben können sich die Besucher auf eine Begegnung mit der „Zheng“ freuen: Das Instrument, eine Art Zither, besitzt in der Musik Chinas eine lange Tradition. Musikerin Xu Fengxia spielt darauf gemeinsam mit dem Orchester das Konzert für Streichorchester und Zheng von Tan Dun – ein absolut eingängiges Stück.

Bosy Matinée: 10. Dezember, 11 Uhr; Karten: 16 bis 31 Euro

Einen beschwingten Start in den Sonntag erleben die Besucher bei einer Matinée am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr. Neben Stücken von Mozart und Strauss („Der Rosenkavalier“) wird auch das Konzert für Violine und Orchester von Erich Wolfgang Korngold geboten. Der Komponist wurde vor allem durch eine Reihe von Filmmusiken bekannt, darunter die „Robin Hood“-Verfilmung von 1938 mit Errol Flynn. Die Musikerin Clara-Jumi Kang begleitet das Konzert als Solistin an der Violine.

Die Musikerin Xu Fengxia bringt den Besucher im Anneliese-Brost-Musikforum in Bochum ihr Instrument Zheng näher, das in China eine lange Tradition besitzt. Foto: Schorle / Bochumer Symphoniker

Bosy Chor Extra – Weihnachtsoratorium: 16./17. Dezember; Karten: 16 bis 34 Euro

Nur noch wenige Karten gibt es für das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, das am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr feierlich aufgeführt wird. Unter der Leitung von Felix Heitmann ist erneut der Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund zu Gast: „Das ist ein hochprofessioneller Chor. Es macht total viel Freude, wenn sie bei uns singen“, sagt Sprecherin Christiane Peters.

Derzeit ausverkauft ist die „Tangomania“ am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr in der Kirche, bei der die Besucher erstmals das Tanzbein schwingen werden. Ein zweiter Tango-Termin steht bereits fest: am 23. März 2024. Auch für „So klingt Weihnachten“ am 13. Dezember mit dem Philharmonischen Chor unter der neuen Leitung von Mateo Peñaloza Checconi gibt es keine Karten mehr. Die „Silent Night“ (20. bis 23. Dezember) ist ebenfalls ausverkauft.

November 2023

„Bosy extra – Folkwang Gala“: 8. November, 19 Uhr; Karten: 25 Euro

Wer gehört in den kommenden Jahren zu den Superstars der Klassikszene? Gut möglich, dass einige heiße Anwärter bereits beim Konzert am Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr im Anneliese-Brost-Musikforum auf der Bühne stehen. Bereits zum zweiten Mal kooperieren die Bochumer Symphoniker bei einem festlichen Gala-Konzert mit der Folkwang-Universität, drei Absolventen des Exzellenzstudiengang spielen dann erneut ihr Konzertexamen. „Das sind allesamt Musiker, die ihren Weg an den großen Konzerthäusern garantiert machen werden“, sagt Sprecherin Christiane Peters.

Freuen darf man sich also auf virtuose Darbietungen mit Stücke etwa von Sergej Prokofjew und Richard Galliano. Generalmusikdirektor Tung-Chieh Chuang, dem die Förderung junger Musiker besonders am Herzen liegt, wird das Konzert dirigieren.

„Bosy Familie – Roadwork“: 12. November, 11 Uhr; Karten: 10 bis 14 Euro

Gehörig auf die Pauke haut das Duo „Trash“ beim kommenden Familienkonzert am Sonntag, 12. November. Dafür brauchen die beiden Musiker allerdings keine herkömmlichen Instrumente. Jesper Mikkelsen und Thomas Hamilton trommeln auf allem, was ihnen vor die Finger kommt: alte Fahrräder, Mülltonnen, Absperrzäune. Dabei erzählen sie lustige Geschichten, die völlig ohne Worte auskommen. „Schon zum zweiten Mal musizieren die beiden mit uns“, sagt Christiane Peters. „Das wird gewiss wieder eine spannende, lebendige Performance.“

Im Anschluss laden die Symphoniker ab 12 Uhr bei freiem Eintritt zum Kinder-Umweltforum in die Kirche ein. Verschiedene Kooperationspartner vom USB bis zur Verbraucherzentrale stellen hier ihre neuen Angebote rund um Mobilität und Energie vor. Das Umweltforum kann man auch besuchen, ohne vorher beim Familienkonzert gewesen zu sein.

Die französische Dirigentin Ariane Matiakh führt die Bochumer Symphoniker durch die „Meisterstücke“-Konzerte am 23. und 24. November. Foto: Bochumer Symphoniker

„Bosy Concerto – Vivaldi und Freunde“: 18. November, 20 Uhr; Karten: 18 bis 28 Euro

Barockkonzerte erfreuen sich beim Publikum stets großer Beliebtheit. Beim kommenden „Concerto“ am Samstag, 18. November, um 20 Uhr steht ein Instrument im Mittelpunkt, über das gern etwas die Nase gerümpft wird: die Blockflöte. Doch was nicht jeder weiß: „Zur Zeit des Barock hatte die Blockflöte noch längst nicht das Imageproblem, das sie heute hat“, sagt Peters. Beste Beispiele sind Stücke von Antonio Vivaldi, aber auch ein zeitgenössisches Werk von Toshio Hosokawa kommt zur Aufführung. Die magische Flöte spielt Maurice Steger, der auch die musikalische Leitung innehat.

„Bosy Meisterstücke“ – Mit feinem Pinsel: 23./24. November, 20 Uhr; Karten: 16 bis 39 Euro

Im Jahr 1847 komponierte Modest Mussorgski seinen Zyklus „Bilder einer Ausstellung“, der bis heute ungebrochene Popularität genießt. Beim „Meisterstücke“-Konzert am 23. und 24. November wird das hymnische Werk in der Orchesterfassung von Maurice Ravel gespielt, die versierte Dirigentin Ariane Matiakh wird das Konzert leiten. Freuen dürfen sich die Besucher zudem auf Tschaikowskys Konzert für Klavier und Orchester, dargeboten von dem Pianisten Roman Borisov.

Oktober 2023

„Bosy Meisterstücke“: 19./20. Oktober, 20 Uhr; Eintritt: 16-39 Euro

Da wäre zunächst der Besuch eines alten Freundes: Steven Sloaneführte das Orchester geschlagene 27 Jahre lang durch zahlreiche Höhen und Tiefen. Vor allem wird der Bau des Musikforums in Bochum wohl auf ewig mit seinem Namen verbunden bleiben. Bei Sloanes Abschied Mitte 2021 wurde er zum „Ehrendirigenten auf Lebenszeit“ ernannt – mitsamt des Versprechens, etwa zweimal im Jahr an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren.

Dies macht der 65-jährige Musiker mit Wohnsitz in Berlin seither fleißig. „Er freut sich jedes Mal, wenn er wieder hier ist und viele bekannte Gesichter sieht“, erzählt Sprecherin Christiane Peters. Am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Oktober, führt Sloane die Symphoniker jeweils um 20 Uhr durch zwei Konzerte der Reihe „Bosy Meisterstücke“. Im Mittelpunkt stehen Liebesgeschichten, die tragisch enden: Zunächst wird die Ouvertüre aus Tschaikowskys „Romeo und Julia“ gespielt, nach der Pause folgt Béla Bártoks Kurz-Oper „Herzog Blaubarts Burg“.

Die Besonderheit: Die 1911 entstandene Oper dauert etwa eine Stunde und besteht nur aus einem Akt. „Als großer Bártok-Fan liegt Sloane dieses Stück sehr am Herzen“, sagt Peters. Mit Deirdre Angenent (Mezzosopran) und Krisztián Cser (Bassbariton) sind zwei erprobte Sänger dabei, die das Schauermärchen konzertant zur Aufführung bringen werden. Für beide Abende gibt es noch Karten.

Der erste Geiger Raphael Christ leitet mit großem Erfolg die Reihe „Bosy pur“. Am 25. Oktober stehen im Anneliese-Brost-Musikforum in Bochum drei schwungvolle Ouvertüren auf dem Programm. Foto: Geoffrey Schied / Bochumer Symphoniker

„Bosy pur“: 25. Oktober, 20 Uhr; Eintritt: 18-26 Euro

„Bosy pur“ heißt die Reihe, die traditionell unter der Leitung des ersten Geigers Raphael Christ stattfindet und sich beim Publikum großer Beliebtheit erfreut. Beim Konzert am Mittwoch, 25. Oktober, um 20 Uhr dürfte es erneut lebendig zugehen. Auf dem Programm stehen drei schwungvolle Ouvertüren von Gioachino Rossini, Johann Wilhelm Wilms und Franz Schubert, dazu erklingt Schuberts erste Symphonie.

Ungewöhnlich dabei: Die Musiker (außer die Cellisten) spielen die Stücke im Stehen. Christ leitet das Orchester nicht als Dirigent auf dem Pult, sondern von seinem Platz in der ersten Reihe. „Dies erfordert während der Proben eine exakte Abstimmung, weil man viel genauer aufeinander hören und miteinander atmen muss“, sagt Christiane Peters..

„Stabat Mater“: 1. November, 20 Uhr; Eintritt: 16-30 Euro

Das mittelalterliche Gedicht „Stabat Mater“ erzählt berührend vom Leid der Mutter Jesu, die ihren Sohn am Kreuz hat sterben sehen. Viele große Komponisten haben es vertont. Gemeinsam mit dem fabelhaften Chorwerk Ruhr und vier Solisten widmen sich die Symphoniker am Mittwoch, 1. November, um 20 Uhr der Fassung von Antonín Dvořák.

