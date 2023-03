Bochum. Der angekündigte Super-Warnstreik am Montag, 27. März, trifft auch Bochum und die Umgebung hart. Bogestra-Kunden sind zum fünften Mal betroffen.

Mit ihrer Ankündigung eines Super-Warnstreiks am Montag, 27. März, erhöhen die Gewerkschaften Verdi und EVG (Eisenbahn und Verkehr) den Druck in der Tarifauseinandersetzung für den öffentlichen Dienst. Auch Bochum und die Nachbarstädte werden massiv betroffen sein.

Verdi ruft 3600 Beschäftigte der ÖPNV-Betriebe in der Region zum Warnstreik auf

Der Verdi-Bezirk Mittleres Ruhrgebiet hat die mehr als 3600 Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen Bogestra, Straßenbahn Herne Castrop-Rauxel GmbH (HCR) und Vestische Straßenbahnen – aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen. Daher dürfte der Verkehr auf insgesamt etwa 230 Bus- und Bahnlinien mit täglich mehreren Hunderttausende ÖPNV-Kunden am Montag zum Erliegen kommen.

Die Bogestra hat bereits angekündigt, dass wegen des Warnstreiks der Betrieb in ihrem gesamten Betriebsgebiet ganztägig ausfällt. Auch Fahrten von Fremdunternehmen sind davon betroffen. Es ist der bereits fünfte Warnstreik in der laufenden Tarifrunde, von dem die Bogestra-Kunden betroffen sind. Bereits am 14. Februar, am 28. Februar, 3. März und am 21. März ist der Bahn- und Busverkehr vollständig zum Erliegen gekommen.

Gemeinsamer Warnstreik ist ein historisches Ereignis

Auch S-Bahnen sowie Regional- und Fernzüge werden am Montag in der Region voraussichtlich nicht oder nur sehr eingeschränkt fahren, da auch die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft ihre Mitglieder zum ganztätigen Streik aufgerufen hat. „Das kann man schon historisch nennen“, sagt die Bochumer Verdi-Gewerkschaftssekretärin Barbara Sumagang. Sie können sich gar nicht mehr daran erinnern, wann Verdi und EVG gemeinsam zu einem Warnstreik aufgerufen haben. Kundgebungen und Demonstrationen werde es in Bochum am Montag allerdings nicht geben, so Sumagang.

