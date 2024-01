Subventionen: So viel EU-Geld kommt bei Bochums Bauern an

Bauern-Proteste am Montag in Bochum

Bauer treffen sich zum Protest in Wattenscheid und fahren über den Hauptbahnhof Bochum in Richtung Bochum am Montag, 8. Januar 2024. Verkehrsstörungen in Bochum aufgrund der Bauern-Demo. Sie fahren in Bochum über die Universitätsstraße in Richtung Kosterstraße. 15 bis 20 Bauern treffen sich am Café del Sol und wollen durch Bohum fahren. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

