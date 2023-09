Zu einem Verkehrsunfall in Bochum-Stiepel wurde die Polizei am Sonntag gerufen. Dort war eine Frau mit ihrem Pedelec gestürzt.

Bochum-Stiepel. Schwer verletzt wurde eine Frau (36) bei einem Unfall mit ihrem Pedelec in Bochum-Stiepel. Sie verlor die Kontrolle und stürzte.

Bei einem Unfall mit ihrem Pedelec wurde eine 36-jährige Bochumerin schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Sturz mit Pedelec – Bochumerin bei Unfall schwer verletzt

Die Frau war laut Polizei am Sonntag, 10. September, gegen 10 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Brockhauser Straße in Bochum-Stiepel in Richtung Kosterstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 105 verlor sie demnach die Kontrolle über ihr Pedelec und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum