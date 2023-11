Sturm in Bochum: Baum kippt auf A40-Abfahrt – Verkehrsunfall

Aufgrund des Sturms ist es in Bochum am Donnerstagmorgen zu 29 Einsätzen der Feuerwehr gekommen. Auf einer A40-Abfahrt kam es zudem zu einem Verkehrsunfall.

Bochum. In Folge des Sturms ist ein Baum auf eine Abfahrt der A40 in Bochum gekippt. Es kam zu einem Unfall. Insgesamt gab es über 30 Feuerwehreinsätze.

Zu über 30 Einsätzen ist die Feuerwehr in Bochum am Donnerstag aufgrund des Sturms ausgerückt. Das Orkantief „Emir“ legte zwischenzeitlich auch den Bus- und Bahnverkehr auf einigen Bogestra-Linien lahm, am Nachmittag kam es zu einem Unfall auf der A 40.

In der Ausfahrt in Hamme in Fahrtrichtung Dortmund ist gegen 15.40 Uhr ein Baum umgekippt. „Ein Pkw ist dagegen gefahren“, so ein Sprecher der Polizei in Dortmund. Es kam zu einem Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Die Abfahrt wurde vorübergehend gesperrt.

Sturm in Bochum: 29 Einsätze der Feuerwehr am Donnerstagmorgen

Besonders am frühen Morgen hielt das Orkantief die Feuerwehr auf Trab. Gegen 10.20 Uhr teilte diese dann bei X, ehemals Twitter, mit: „In Bochum ist es ruhiger geworden.“ In Summe rückte mehr als 30 Mal raus, kritische Situationen hätte es aber nicht gegeben. Noch bis zum Abend gilt für Bochum eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen.

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet waren am Morgen Bäume umgekippt, die teilweise auf der Straße lagen. Das sorgte seit 6.30 Uhr für Ausfälle bei der Bogestra: „An der Haltestelle Igelstraße ist ein Baum auf die Oberleitung gekippt“, sagte Bogestra-Sprecherin Sandra Bruns auf Nachfrage unserer Redaktion am Morgen.

Ausfälle bei Bogestra und der Deutschen Bahn

Am späten Vormittag erkläre die Bogestra die Betriebsstörungen – unter anderem in Langendreer auf den Linien 302, 305 und 310 – dann für beendet. Beeinträchtigungen seien aber noch möglich. Auch bei der Deutschen Bahn kam es rund um Bochum zu Verspätungen und Ausfällen. „Aufgrund des Orkantiefs Emir kann es zu Einschränkungen kommen. Genauere Informationen zu Ihrer Linie finden Sie unter zuginfo.nrw“, hieß es.

