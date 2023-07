Sturm Bochum: Baum stürzt in Oberleitung – Straße gesperrt

Ein Baum ist an der Dorstener Straße in Bochum umgestürzt.

Bochum. Sturmböen haben in Bochum auf der Dorstener Straße einen Baum umstürzen lassen. Er fiel in eine Oberleitung. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Ein Baum ist in Bochum nach Sturmböen umgestürzt und in eine Oberleitung gefallen. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, stürzte der Baum an der Dorstener Straße in Höhe des Praters gegen 9.30 Uhr um. Feuerwehrleute mussten das Holz Stück für Stück aus der Hochleitung holen. Die Dorstener Straße war für knapp zwei Stunden gesperrt. Seit 11.30 Uhr ist sie für den Verkehr wieder freigegeben.

Sturmtief zieht gegen Mittag über Nordrhein-Westfalen hinweg

Grundsätzlich sei es derzeit in Bochum noch ruhig. Es habe bisher gerade einmal drei weitere sturmbedingte Einsätze gegeben, heißt es von der Feuerwehr.

Hintergrund: Das Sturmtief „Poly“ aus England bringt am Mittwoch stürmische Winde und Regen nach NRW. Der Wind kann dort im Laufe des Mittags auf bis zu 100 Stundenkilometer auffrischen. Das „Hauptwindfeld“ wird NRW zwischen 11 und 13 Uhr erreichen, sagt Maria Hafenrichter, Meteorologin beim DWD in Essen auf Nachfrage, mit großteils stürmischen Winden: „Ab 14 oder 15 Uhr wird es merklich nachlassen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum