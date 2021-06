Bochum. 57 Prozent der Beschäftigten können sich vorstellen, auch künftig im Homeoffice zu arbeiten. Das hat eine Studie der DAK-Gesundheit ergeben.

Fast die Hälfte der Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen war während der zweiten Corona-Welle im Februar 2021 im Homeoffice – bei hoher Arbeitszufriedenheit und Produktivität. Verglichen mit dem Stand vor der Pandemie ist das eine Verdreifachung beim regelmäßigen oder täglichen Homeoffice. Das ist das Ergebnis einer Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit.

Befragung in ganz NRW

„Das Homeoffice hat sich in der Arbeitswelt etabliert und kann zu einer Erfolgsgeschichte werden“, sagt Uwe Zulauf, Leiter der DAK-Gesundheit in Bochum. „Das funktioniert – wie wir sehen – auch ohne gesetzliche Verpflichtung.“ Den großen Schub habe das Homeoffice bereits in der ersten Pandemie-Welle erfahren, lange bevor die Corona-Arbeitsschutzverordnung im Januar 2021 in Kraft getreten sei. Befragt wurde eine Stichprobe von 1000 Arbeitnehmern in NRW.

Mit Blick auf das Ende der Pflicht am 1. Juli sei es bemerkenswert, dass viele Beschäftigte nicht zurück ins Büro wollen – zumindest nicht komplett. 57 Prozent können sich vorstellen, in Zukunft mindestens die Hälfte ihrer Zeit von zu Hause aus zu arbeiten.

Homeoffice-Anteil verdreifacht

Vor der Pandemie waren in NRW nur 15 Prozent der Beschäftigten mehrmals pro Woche im Homeoffice. In der ersten Corona-Welle hat sich ihr Anteil verdreifacht: Im April und Mai 2020 war fast jeder Zweite regelmäßig von zu Hause aus tätig. Vor der dritten Pandemie-Welle ändert sich dann trotz Homeoffice-Pflicht kaum noch etwas. Das Niveau bleibt in etwa so hoch wie während der ersten Welle.

„Das Homeoffice ist mittlerweile bei den Arbeitnehmern fest etabliert. Sie haben gemerkt, wie gut es sich in den eigenen vier Wänden arbeiten lässt“, so Uwe Zulauf. 85 Prozent der befragten Männer und Frauen im Homeoffice sagen, dass sich grundsätzlich dafür geeignete Aufgaben daheim genauso gut erledigen lassen wie am normalen Arbeitsplatz in der Firma.

Zeitgewinn ist ein großer Vorteil

Auch nach Monaten zu Hause sind sie mit diesem Modell weiterhin sehr zufrieden: Sechs von zehn empfinden sich sogar als produktiver und nehmen die Arbeit angenehmer wahr als im Büro. Was die Beschäftigten vor allem schätzen, ist der Zeitgewinn, weil der Weg zur Arbeit wegfällt (74 Prozent). Die Aufgaben lassen sich auch gezielter über den Tag verteilen (63 Prozent)und sehr viele können Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren (85 Prozent).

